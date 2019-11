ASV Senden und Union Lüdinghausen: Optimismus und Gelassenheit

Die Regionalliga-Volleyballerinnen von ASV Senden und Union Lüdinghausen müssen an diesem Wochenende auswärts ran. Der ASV sogar zwei Mal – am heutigen Freitag um 20.30 Uhr beim VC Eintracht Geldern und am Samstag um 18 Uhr beim TuS Herten. Union spielt am Sonntag. Um 15 Uhr sind die Schwarz-Roten bei der SG Langenfeld zu Gast.

Die Sendenerinnen hoffen darauf, in der Tabelle endlich Boden gutzumachen. Die junge Truppe hat alle Partien bisher verloren und dabei – beim 2:3 in Leverkusen – erst einen Punkt gesammelt. Zum Vergleich: Geldern hat acht Zähler mehr auf dem Konto, der Tabellenzweite Herten sogar 18, bei allerdings auch zwei Partien mehr auf dem Konto.

„ Ein Zähler in Geldern wäre schon ganz gut, wir wollen kleine Schritte machen. Ein Zähler in Geldern wäre schon ganz gut, wir wollen kleine Schritte machen. “ ASV-Abteilungsvorstand Jürgen Urban

„Wir setzen auf die Rückrunde“, sagt Jürgen Urban, Vorsitzender der ASV-Volleyballabteilung, der hofft, dass die jungen Spielerinnen zur zweiten Saisonhälfte schon ein wenig mehr Regionalliga-Erfahrung gesammelt haben. „Ein Zähler in Geldern wäre schon ganz gut, wir wollen kleine Schritte machen. Aber in Herten zu punkten, wird natürlich ganz, ganz schwer.“

Trainer Oliver Grote sieht die Situation ähnlich, wenn auch nicht ganz so pessimistisch: „Wir müssen warten. Aber die Stimmung in dieser Trainingswoche war richtig gut. Ich hoffe, dass wir in Geldern damit anfangen, ein paar Punkte zu sammeln. Ich bin ganz guter Dinge.“

Sendens Ligakonkurrent Union kann weit entspannter auf die Tabelle sehen. Die Sechs von Danuta Brinkmann hat bisher 13 Punkte gesammelt, davon acht in den vergangenen drei Spielen bei Werth/Bocholt, in Senden und in eigener Halle gegen den SC Düsseldorf.

„ Wir können in dieses Spiel schon gelassener gehen. Wir können in dieses Spiel schon gelassener gehen. “ Union-Trainerin Danuta Brinkmann

Lüdinghausen steht auf Platz sechs, mit nur zwei Zählern weniger auf dem Konto als der Vierte SG Langenfeld. Gewinnt Union nun am Sonntag mit 3:0 oder 3:1, ist Schwarz-Rot an den Rheinländerinnen vorbeigezogen.

Doch das ist Trainerin Brinkmann relativ schnuppe: „Daran denke ich nicht“, sagt sie, angesprochen auf die Tabellensituation. Wichtiger sei ihr, dass die Mannschaft in den vergangenen Partien viel mehr Sicherheit gewonnen habe. „Ich denke, die anderen Mannschaften haben inzwischen gemerkt, dass man uns auch als junge Mannschaft nicht unterschätzen darf.“

Die Chancen, in Langenfeld zu punkten, stünden, wie schon vor dem Heimspiel gegen Düsseldorf, 50:50, so die Lüdinghauser Trainerin. Wichtig sei aber auch: „Wir können in dieses Spiel schon gelassener gehen.“ Dabei ist die Personalsituation alles andere als rosig. Lara-Marie Grössing ist wieder verletzt, Libera Melanie Czubernat und Leonie Schepers fehlen aus beruflichen Gründen.