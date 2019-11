Nach drei Niederlagen in Folge ist NRW-Ligist Union Lüdinghausen auf den letzten Nichtabstiegsplatz abgerutscht. Zwar haben die Steverstädter mit 8:8 Zählern noch eine ausgeglichene Punktebilanz, aber ein Polster ist das bei bis zu vier Absteigern am Saisonende nicht mehr.

Umso wichtiger ist es, am Sonntag beim Vorletzten TT-Team Bochum (Beginn der Partie um 12 Uhr) zumindest nicht zu verlieren. „Wenn die Bochumer gewinnen sollten, würde es für uns noch enger“, sagt Uli Mauritz aus dem Tischtennis-Abteilungsvorstand von Union.

Umso heftiger traf die Lüdinghauser am Mittwoch die Nachricht, dass Armin Wlosik, langjähriger Spitzenspieler und zuletzt die Nummer zwei, der sich beim Spiel gegen Herne-Vöde eine Wirbelverletzung zugezogen hatte, wohl für den Rest der Saison ausfällt. Bitter nicht nur für den so wichtigen Routinier, sondern für das gesamte Team. Denn da Benjamin Jüdt, die Nummer drei, weiter aus beruflichen Gründen nur im Ausnahmefall zur Verfügung stehen wird, werden die Spieler hinter Julian Ruprecht in der Regel gleich um zwei Positionen aufrücken müssen. In Bochum werden Ruprecht, Timo Engemann, Christopher Kiehl, Andreas Lange­haneberg, Thomas Weritz und Markus Mack auflaufen.

Eine kurzfristige Verstärkung ist eher unwahrscheinlich. „Die Wechselfrist endet am Samstag. Diejenigen, die wechseln wollten, haben das schon gemacht“, so Mauritz. „Aber wir versuchen dennoch, alle Hebel in Bewegung zu setzen.“