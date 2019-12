Ciara Torrance vom Erstligisten Union Lüdinghausen hat gemeinsam mit ihrem schottischen Landsmann Alexander Dunn die Mixed-Konkurrenz der Welsh International in Cardiff gewonnen. Das an Nummer sechs gesetzte Paar hatte im Viertelfinale die an zwei gesetzten Norweger Carl Christian Mork und Solvar Flaten Jorgensen ausgeschaltet und in der darauf folgenden Runde die Engländer William Jones und Molly Chapman besiegt. Im Finale bekamen die Schotten es erneut mit einer englischen Paarung zu tun – und holten sich mit einem Drei-Satz-Sieg (21:14, 20:22, 21:17) gegen Matthew Clare und Hope Warner den Turniersieg. Im Damendoppel mit ihrer Landsfrau Julie Macpherson war Torrance im Halbfinale gegen die späteren Turniersieger Abigail Holden und Lizzie Tolman ausgeschieden (14:21, 21:15, 15:21). Unionistin Linda Efler und ihre Doppelpartnerin Isabel Herttrich (Bischmisheim) haben es beim Turnier im indischen Lucknow ebenfalls bis ins Halbfinale geschafft und sind dort gegen die an Nummer vier gesetzten Koreanerinnen Ye Na Chang und Hye Rin Kim ausgeschieden. Im Mixed an der Seite von Herttrichs Vereinskollegen Marvin Seidel hatte es Linda Efler im Viertelfinale erwischt. Die beiden Deutschen unterlagen den an Nummer sechs gesetzten Franzosen Thom Gicquel und Delphine Delrue nach einer vor allem im zweiten Satz lange umkämpften Partie knapp mit 21:19, 28:30, 18:21.