Im Heimspiel gegen den noch sieglosen Tabellenletzten TSC Münster gelang den Basketballern von Union Lüdinghausen ein letztlich ungefährdeter 69:59 (37:28)-Heimsieg. Union wirkte zu Beginn des Spiels – wie schon beim Erfolg über Recklinghausen am Vorsonntag – unkonzentriert und verwarf gleich die ersten sechs Würfe. Nach dem frühen Rückstand aber fingen sich die hiesigen Korbjäger und gingen dank eines 12:0-Laufes schnell in Führung – die sie bis zum Ende des Spiels nicht mehr hergaben.

Nach dem 18:14 im ersten Abschnitt bauten die Gastgeber den Vorsprung langsam aus. Lüdinghausen holte viele Rebounds und punktete offensiv in den ersten Vierteln sehr gleichmäßig. Kurz vor der Halbzeit gelang es den Gästen, den Rückstand in den einstelligen Bereich zu senken. Gleiches passierte im dritten Viertel, sodass es für Union nur mit einem relativ knappen Abstand von acht Punkten in die letzten zehn Minuten ging. Mit sicherem Spiel über die Center verteidigte Lüdinghausen aber diesen Vorsprung und gewann relativ souverän.

Schwache Freiwurfquote

Union-Headcoach Georg Kremerskothen zeigte sich nach dem Match zufrieden mit seiner Verteidigung, monierte aber die schwache Freiwurfquote. Nur neun der insgesamt 30 Versuche von der Linie fanden ihr Ziel – was für einen eigentlich unnötig knappen Spielverlauf sorgte. Zum Jahresabschluss gastiert der Landesligist am kommenden Sonntag beim Tabellendritten Hiltrup.

Union: Kroter (6), Bergmann, Ressmann (2), Fl. Wentzel (4), Schulze-Pals (8), L. Kremerskothen (19), Weiss, Regier (12), H. Bücker, Fe. Wentzel (18).