Am Wochenende fand im Pferdesportmekka Aachen das deutsche Hallenchampionat der Ponyreiter, Kinder, Junioren und Jungen Reiter statt. In der ersten Kategorie ging der Gesamtsieg an Lara Tönnissen. Die 14-jährige Ottmarsbocholterin, die für den RV Lüdinghausen reitet, und Clarissa NRW blieben als einziges Paar in allen drei Prüfungen ohne Abwurf.

Am Start waren in der Kaiserstadt die fünf Erstplatzierten der Jugend-DM 2019 sowie die jeweils Besten aus den Landesverbänden. Zusätzlich gab es Gastreiter aus der Schweiz und den Niederlanden. Los ging es am Freitag mit einer Springprüfung der Klasse M*, in der das hiesige Duo nach einem fehlerfreien Ritt Rang vier belegte. Tags darauf stand wieder ein M*-Springen an, das indes noch anspruchsvoller war. Ganze zwei von 32 Teilnehmern blieben ohne Strafpunkte, darunter Tönnissen als Zweitplatzierte.

Platz drei im Finale

Somit nahm das Top-Talent aus dem Sendener Ortsteil als Punktbeste und damit letzte Starterin das Finale – eine weitere Prüfung auf M*-Niveau nebst Stechen – in Angriff. Tönnissen und Clarissa ließen abermals alle Stangen liegen, kassierten aber einen Strafpunkt wegen Überschreitens der erlaubten Zeit – der dritte Rang.

Der große Vorsprung nach den ersten beiden Wertungsprüfungen reichte aber locker, um den ersten Rang im Gesamtklassement zu verteidigen. „Mein Pony ist in allen Runden unglaublich gesprungen. Der Zeitfehler in der letzten Prüfung war schade, aber am Ende ja zum Glück egal“, strahlte die Siegerin nach ihrem Coup.