Airton, Celebic und Co. – viele Frischlinge in der WN-Auswahl

Bezirksligist Union Lüdinghausen muss am Wochenende noch mal ran, die übrigen Fußballer haben seit Sonntag Pause. Zeit, wie alle halbe Jahre zu schauen, wer sich im ersten Saisonteil besonders hervorgetan und es in die WN-Elf der Hinrunde 2019/20 geschafft hat.

Was auffällt und beim zweiten Hinsehen doch kaum verwundert: Wie viele Spieler aus dem Defensivverbund des SV Herbern es in unsere Auswahl geschafft haben. Kaum mehr als ein Tor je Begegnung kassieren die Blau-Gelben – das Fundament für eine neuerliche Top-Hinrunde des Landesligisten. Neben Torhüter Sven Freitag, den Verteidigern Johannes Richter und Julius Höring sowie dem Sechser Airton hätte es auch Neuzugang Philip Just um ein Haar in die WN-Elf geschafft.

VfL, Fortuna und Union zwei Mal vertreten

Der SVH-Ligarivale VfL Senden (Eldin Celebic, Fabian Schulte Althoff), Union (Fode Camara, Marius Grewe) und der SV Fortuna Seppenrade (Jan Autering, Max Ewers) wurden je zwei Mal berücksichtigt, der TuS Ascheberg (Tim Witthoff) – A-Ligist wie die Schwarz-Gelben – ein Mal. Ebenfalls bemerkenswert: Außer dem immer zuverlässigen Richter ist kein Spieler dabei, der in der Elf des Jahres 2018/19 vertreten war. Und: Fünf Mann – Airton, Celebic, Schulte Althoff, Autering und Witthoff – sind erst seit ein paar Monaten für ihr aktuelles Team aktiv.

Bei der taktischen Aufstellung mussten wir – wie meistens – ein bisschen tricksen, damit jeder, der mindestens vier Mal in der Spieltagself stand, ein Plätzchen in unserem Hinrunden-Best-of ergattert. So ist Schulte Althoff auf dem Platz üblicherweise etwas weiter hinten zu finden und Richter eher im Abwehrzentrum. Andererseits: Fordern die Trainer nicht von ihren Schützlingen – zumal ab einem bestimmten Niveau – ein Höchstmaß an Flexibilität?