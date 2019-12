Torf ist ein Klassiker. Selbst wer keinen grünen Daumen hat, weiß, dass Torf als Gartenerde allgemein beliebt und gebräuchlich ist – oder vielmehr war. Denn der Torfgebrauch geht immer mehr zurück. Und dafür gibt es einen guten Grund, weiß Dr. Irmtraud Papke , Leiterin des Biologischen Zentrums in Lüdinghausen: „Der Torfabbau ist nicht gut für die Umwelt. Es ist ganz wichtig, die Moore zu erhalten, weil sie sehr viel Kohlendioxid speichern.“

Das hat sich herumgesprochen. Und so verzichten Gartenbaubetriebe und auch viele Hobbypflanzer weitgehend – aber nicht ganz: „Gewächse wie Rhododendron, Azaleen oder Heide brauchen sauren Boden“, so Ilona Tüns , Mitarbeiterin der Baumschule Tüns in Seppenrade. „Wenn das nicht gegeben ist, mischen wir schon einmal Torf bei. Ganz ohne geht es nicht.“ Daniela Struck, Inhaberin von Gartenbau Struck in Lüdinghausen: „Torf benutzen wir ganz wenig.“

Auch das Biologische Zentrum kommt um die Verwendung des Moorgewächses nicht ganz herum. „Wir setzen nur bei der Pflanzenanzucht ein Torfkultursub­strat an – und das nur, weil es dafür noch keinen gleichwertigen Ersatz gibt. Das sind aber nur geringe Mengen“, sagt Papke. Wo man ihn aber komplett ersetzen könne, solle man das tun, so die Biologin: „Man kann Torf unter anderem durch Laubkompost ersetzen. Und mittlerweile gibt es in jedem Gartenbaumarkt torffreie Blumenerde. Aber wenn man nicht genau hinschaut, erwischt man fast immer ein torfhaltiges Produkt“, warnt Papke. Um sicherzugehen, sollte man im Zweifelsfall die Verkäufer fragen.

Vollkommen raus ist der ehemals so beliebte Boden bereits bei der Friedhofs- und Gräberpflege. „Wir verwenden schon seit langem keinen Torf mehr“, sagt Anja Kleykamp, Pressesprecherin der Stadt Lüdinghausen, die für die beiden Friedhöfe in Steverstadt und Rosendorf zuständig ist. Und Struck ergänzt: „Wir verwenden meist Pinienrinde für die Gräber.“ Das liegt an einem wohl unumkehrbaren Trend, bestätigt Tüns: „Dass man wie früher Gräber mit Torf abdeckte, das gibt es nicht mehr.“