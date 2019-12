Schöne neue Scheibenwelt

Das Gefühl, bei ihrem Sport hin oder wieder beobachtet zu werden, kennen die Lüdinghauser Discgolfer ganz gut. Seit Jahren treffen sie sich sonntags auf der Südwiese am Berufskolleg, um ihre Scheiben auf Körbe zu werfen – nahe des Gehweges, der die Rialtobrücke mit der B 58 verbindet.

Nun aber, so Michael Sinne , Vorstandsmitglied des Vereins Discgolf Lüdinghausen, „bleiben die Leute stehen und fragen. Es ist ein sehr großes Interesse da. Ich bin fast nur noch am Erklären.“ Die Neugier – die den Discgolfern eigentlich ganz recht ist – kommt nicht von ungefähr. Denn nun gibt es noch mehr Sportler auf der Südwiese. „Das sind Discgolfer aus ganz Nordrhein-Westfalen, die den Parcours ausprobieren wollen“, sagt Sinne. „Sonntags ist es jetzt rammelvoll.“

Dabei ist der Parcours eigentlich alles andere als neu, angelegt haben ihn die Lüdinghauser Scheibenwerfer schon vor Jahren und machen auf seinen Bahnen seitdem das, was die Golfer auch tun – nur mit Scheiben statt mit Schläger und Ball, und die Körbe ersetzen die Löcher. Wobei „angelegt“ eigentlich der falsche Begriff ist. Denn bisher wurde er nach jedem Trainings- oder Turniertag komplett wieder abgebaut. Die Körbe waren mobil, Abwurfzonen gab es gar nicht.

Das hat sich geändert. Neun Körbe sind jetzt auf der Südwiese von den Vereinsmitgliedern fest installiert worden, zusätzlich vier Abwurfzonen mit einer jeweiligen Größe von drei mal 1,50 Meter. Versiegelt wurde nichts, die Abwurfzonen bestehen aus Rindenmulch, eingefasst von Holzrahmen. Die Distanzen zu den Körben sind je nach Bahn unterschiedlich – die kürzeste sei 55, die längste genau 109 Meter lang, so Sinne. „Bei einer Runde über alle neun Bahnen kommen schon dreieinhalb bis vier Kilometer zusammen.“ Je nachdem, wie zielsicher der einzelne Discgolfer ist. Verfehlt er die Körbe öfter, muss er Umwege und daher auch mehr Meter machen. Daran hat sich auch mit installierten Abwurfzonen und Körben nichts geändert.

Eines aber schon: „Es ist eine große Erleichterung, wenn man die Körbe nicht jedes Mal neu aufstellen und nach dem Training wieder mitnehmen muss“, sagt Sinne. „Insbesondere für unsere Jugendlichen: Nun können sie auch unter der Woche jederzeit hier hinfahren und üben. Das konnten sie bislang nicht, weil wir die Körbe ja nur an den Sonntagen aufgestellt haben.“

Wer sich die Discgolfer einmal in Aktion ansehen möchte, hat dazu am morgigen Samstag die beste Gelegenheit. Dann kämpfen rund 60 Scheibenwerfer aus 20 Vereinen um Punkte – beim letzten Wettbewerb der Westfalentour, einer Serie mit zwölf Turnieren pro Jahr. Das letzte dieser Saison findet nun auf der Lüdinghauser Südwiese statt. „Die weiteste Anfahrt werden wohl die Jungs aus Minden und Bielefeld haben“, verdeutlicht Sinne die Reichweite des Turniers. Auf den „neuen“ Parcours sei die Resonanz aber nicht zurückzuführen. „Das ist auf der Westfalentour normal.“

Immerhin hoffen die Lüdinghauser Discgolfer, dass die neue Anlage – die eigentlich keine ist, weil die Südwiese ihren natürlichen Charakter ja weitestgehend behalten hat – noch mehr Mitglieder in den Verein lockt, 41 sind es aktuell. Um die Körbe zu nutzen, muss man das jedoch nicht. Denn das Gelände sei und bleibe öffentlich, betont Sinne. Jeder kann jederzeit seine Scheiben mitbringen und sich selbst an der Kunst versuchen, die Körbe teilweise zwischen Bäumen hindurch in möglichst wenigen Würfen zu treffen.