Lüdinghausen -

Von Florian Levenig

Michael Schnaase, Chef des Bundesligisten Union Lüdinghausen und in seiner aktiven Zeit vielfacher Deutscher Meister, wird am Dienstag 70 Jahre alt. Groß feiern wird der Jubilar nicht – dafür nimmt ihn die tägliche Arbeit viel zu sehr in Beschlag.