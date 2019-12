Gelungene Turnierpremiere, Philipp Horstmann in Galaform

Erstmals fand, im Rahmen der Westfalen-Tour, ein offizielles Disc-Golf-Turnier auf dem neuen Parcours in Lüdinghausen statt. Die Lokalmatadore nutzten den Heimvorteil und erreichten mehrere hervorragende Platzierungen – allen voran Philipp Horstmann .

Der Landesverband hatte den Verein Disc Golf ( DG ) Lüdinghausen dazu erkoren, das Saisonfinale auszurichten. Das Team um Turnierdirektor Michael Sinne hatte den Kurs, der normalerweise neun Bahnen umfasst, modifiziert, so dass zwölf Bahnen gespielt werden konnten. Die ansonsten anfängerfreundlichen Bahnen wurden entsprechend verschärft, so dass auch die NRW-Spitzenspieler am Wochenende gefordert wurden.

60 Starter aus ganz NRW

Am Start waren 60 Teilnehmer aus dem gesamten Landesteil. Los ging es am Samstag um 9 Uhr. Der Dauerregen hatte pünktlich ein Einsehen, so dass die ersten Runden tatsächlich bei trockenen, wenn auch sehr windigen Bedingungen gespielt wurden. Für DG Lüdinghausen gingen zwölf Akteure ins Rennen, darunter vier Junioren. Ihre Turnierpremiere erlebten Stefan und Connor Mussmann, Marcus und Yannick Meschede sowie Dirk Ommen und Bernd Oertel. Für Bernd Horstmann, Julius Bisping, Adrian Juba und Miriam Meschede galt es, ein gutes Einzelturnier zu absolvieren. Philipp Horstmann und Michael Sinne hatten dagegen die NRW-Jahreswertung ihrer Altersklassen im Blick. Alle übrigen DG-Mitglieder waren als Helfer im Einsatz.

Vom Start weg wurde klar, dass alle Spieler mit dem starken Wind und den teils schwierig umgestalteten Bahnen zu kämpfen hatten. Juba und Philipp Horstmann kamen nur schwer in Tritt. Der Heimvorteil schien eher eine Last zu sein. Beide benötigten in der B-Klasse in den ersten beiden Runden sieben respektive acht Würfe über Platzstandard. Bernd Horstmann und Sinne starteten in der C-Klasse. Sinne spielte sauber, machte kaum Fehler und war auf einem guten Weg, zog sich gegen Ende der ersten Runde aber eine Zerrung zu und gab, in Führung liegend, auf. Horstmann schlug sich achtbar und belegte am Ende den geteilten fünften Platz. Die Debütanten Stefan und Connor Mussmann sowie Dirk Ommen holten sich souverän die ersten drei Plätze in der E-Klasse. Marcus und Yannick Meschede sowie Oertel platzierten sich knapp dahinter.

Horstmann fünf unter Par

Nach kurzer Pause ging es mit der NRW-Pokal-Runde weiter. Dort schlug die Stunde von Philipp Horstmann. Er rief sein Leistungsvermögen endlich ab, spielte seine Parcourskenntnis aus und lieferte mit fünf Würfen unter Par das beste Ergebnis ab. Diese brillante Runde brachte ihm einen zweiten Platz in der Gesamt-Tageswertung ein und katapultierte ihn noch auf den ersten Platz bei den Junioren sowie auf Rang drei in der Nachwuchs-Jahreswertung.

Miriam Meschede und Oertel sorgten für zwei weitere Highlights, indem sie sich mit einer soliden dritten Runde auf Platz drei bei den Damen sowie in der Klasse Ü 60 vorschoben. Trotz des verletzungsbedingten Ausfalls war Sinne der zweite Platz in der Ü 50-Jahreswertung nicht mehr zu nehmen. Viel Lob gab es unterdessen für die rundum gelungene Ausrichtung des Events.