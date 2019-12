Im letzten Spiel des Jahres verloren die Landesliga-Basketballer des SC Union Lüdinghausen auch in der Höhe verdient mit 60:83 (28:50) beim Tabellendritten TuS Hiltrup . Die Gastgeber übernahmen gleich das Kommando und spielten die zu passive Verteidigung von Union mit schnellen Pässen aus. Die freien Würfe vollendeten sie regelmäßig, so dass das erste Viertel gleich mal mit elf Punkten Rückstand für die Gäste beendet war. Auch im zweiten Abschnitt dominierten die Gastgeber und lagen zur Pause bereits mit 22 Zählern vorne. Es war sicher eine der schwächsten ersten Hälften der Lüdinghauser in der laufenden Saison.

In der zweiten Halbzeit fingen sich die Besucher aber und gestalteten das Spiel ausgeglichener. Defensiv reagierten sie jetzt aktiver. Die Münsteraner zu kitzeln, gelang aber nicht mehr, Union betrieb lediglich Schadensbegrenzung. Und so mündete der Jahresabschluss in einer deutlichen Niederlage. Nach der kurzen Winterpause steht Mitte Januar zum Abschluss der Vorrunde gegen den Spitzenreiter aus Marl die nächste schwere Aufgabe bevor. Union: Kroter (5 Punkte), Bergmann, Ressmann, Fl. Wentzel (7), Schulze-Pals (12), L. Kremerskothen (8), Weiss (2), Regier (7), H. Bücker, Fe. Wentzel (19)