Der 3:2-Heimsieg gegen Tabellenführer Bayer Leverkusen 2 war der (fast) ideale Hinrundenabschluss, nun will Union Lüdinghausen auch gut in die Rückserie starten. Und wieder sind die Schwarz-Roten Außenseiter – am Sonntag um 17 Uhr laufen sie beim TuS Herten auf, dem Tabellenzweiten.

Den Saisonauftakt in Herten hatte Union mit 0:3 verloren. „Damals waren wir noch sehr nervös“, erinnert sich Trainerin Danuta Brinkmann. „Diesmal wollen wir das Spiel anders angehen.“ Allerdings müssen die Lüdinghauserinnen erst noch in den Rhythmus kommen: Weil viele Spielerinnen beruflich verhindert oder krank waren, konnte die Brinkmann-Sechs in den Ferien kein Freundschaftsspiel bestreiten.

Komplett werden die Gäste auch am Sonntag nicht auf dem Parkett stehen. Leonie Schepers ist beruflich verhindert, Lara-Marie Grössing angeschlagen. Dafür freuen sich die Mitspielerinnen auf die Rückkehr der lange verletzten Rebekka Angenendt.