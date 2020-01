Mit einem Punkt wären sie vor der Partie bereits einverstanden gewesen, insgeheim hatten sie im Union-Lager aber eher mit einer knappen Niederlage gerechnet. Zumal gleich drei Lüdinghauser – Armin Wlosik, An­dreas Langehaneberg (beide verletzt) und Benjamin Jüdt (verhindert) – in der Auswärtspartie beim TSSV Bottrop fehlten. In seinem ersten Einzel verletzte sich zu allem Überfluss auch noch Timo Engemann , der mithin das zweite kampflos abgeben musste. Umso bemerkenswerter das Endergebnis: Der hiesige NRW-Ligist siegte mit 9:4.

So überraschend der Erfolg war, so wichtig sei er nach zuletzt vier Niederlagen am Stück gewesen, erklärte Ersatzmann Stefan Ruprecht . Zumindest bis Sonntagnachmittag verließen die Unionisten den Relegationsrang und schlossen nach Zählern zu Bottrop auf. Der Schlüssel zum Sieg? „Ganz klar die Einzel“, so der Teamsprecher. Nicht ein einziges verloren der erneut bärenstarke Julian Ruprecht (hatte beim Hinspiel-7:9 noch beide Spitzenduelle verloren), Christopher Kiehl, Thomas Weritz, Marek Kurzepa und – nach 0:2-Satzrückstand – Stefan Ruprecht selbst.

Union: Engemann/Weritz 0:1, J. Ruprecht/Kiehl 1:0, Kurzepa/S. Ruprecht 0:1; J. Ruprecht 2:0, Engemann 0:2; Kiehl 2:0, Weritz 2:0, Kur­zepa 1:0, S. Ruprecht 1:0.