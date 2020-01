Im letzten Hinrundenspiel unterlagen die Basketballer des SC Union Lüdinghausen dem Tabellenführer Marler BC mit 61:77 (29:42). Beiden Mannschaften merkte man zu Spielbeginn die vierwöchige Pause ein wenig an. Dann aber fand der Tabellenführer aus Marl zu seinem Rhythmus. Mit sicheren Würfen stellten die Besucher die Gastgeber in der Verteidigung vor Probleme. Union versuchte, gerade über seine beiden Center, offensiv dagegenzuhalten. Trafen die Brettspieler indes nicht, spielte Marl sein Tempo konsequent aus und verbuchte regelmäßig Punkte über schnellen Angriffe. So ging es über einen Fünfpunkterückstand nach dem ersten Viertel mit 13 Zählern Abstand in die Pause.

In der zweiten Halbzeit fingen sich die Lüdinghauser ein wenig. Defensiv arbeiteten sie intensiver, offensiv übten sie nun auch von außen mehr Korbdruck aus. Dennoch gelang es nicht, den Rückstand zu verkürzen. Trotzdem kämpften die Unionisten bis zum Schluss und gestalteten die Partie zumindest in den Abschnitten drei und vier ausgeglichen.

Deshalb war Coach Georg Kremerskothen mit seinem Team auch nicht unzufrieden und geht optimistisch in die Rückrunde. Dort geht es am kommenden Sonntag zum Auftakt in die Heimpartie gegen Emsdetten. Hochball ist um 18 Uhr – ausnahmsweise im Antonius-Gymnasium.

Union: Kroter (14), Bergmann, Ressmann, Hesselmann (1), Schulze Pals (17), L. Kremerskothen (4), Regier (2), Bücker (1), Fe. Wentzel (22).