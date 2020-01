Hanna Orthmann nimmt „viel Selbstvertrauen mit“

So erfreulich das Olympia-Qualifikationsturnier im niederländischen Apeldoorn für Hanna Orthmann und die deutschen Volleyballerinnen verlief, so ernüchternd war das Ende: Im Finale um das eine Tokio-Ticket unterlag die DVV-Auswahl der Türkei mit 0:3. Trotzdem stellte sich die 21-Jährige unmittelbar nach dem Endspiel den Fragen unseres Redaktionsmitglieds Florian Levenig.

Haben Sie überhaupt Lust, über Volleyball zu reden?

Orthmann: Geht schon. Natürlich tut die Niederlage weh. Aber erstens war sie nun mal verdient, weil die Türkinnen an dem Abend schlicht besser waren. Und zweitens nehmen wir viel Positives aus der Woche mit.

Und mit 21 hat man das Thema Olympia wermutlich noch nicht abgehakt.

Orthmann: Genau. Zumal ich ja nicht die einzige jüngere Spielerin im Team bin. Wenn wir die Leistungen von Apeldoorn dauerhaft bestätigen, kann die Mannschaft eine Menge erreichen.

Sie zählten neben Louisa Lippmann zu den eifrigsten Punktesammlerinnen im gesamten Turnier. Hatten Sie nach der verpassten EM mit einem solchen Comeback gerechnet?

Orthmann: Na ja, ich war ja nicht die ganze Zeit verletzt, sondern in der Liga in Italien längst wieder im Einsatz. Auch hat sich das Nationalteam nicht groß verändert. Insofern war meine Rückkehr kein kompletter Neustart. Dass es dann für die Mannschaft und mich persönlich so gut gelaufen ist, war vielleicht schon ein bisschen überraschend.

Sie sind gelernte Diagonalspielerin, kommen aber in der DVV-Auswahl im Außenangriff zum Einsatz und sind in der Annahme gefordert. Schwierig?

Orthmann: Nein, in dieser Konstellation spiele ich ja auch in Monza. Ist doch schön, dass wir im Nationalteam auf beiden Hitter-Positionen so gut besetzt sind.

Sport 1 überträgt immerhin Spiele der Bundesliga. Von der italienischen Eliteklasse, obschon deutlich stärker, bekommt man hierzulande wenig mit. Erhalten Sie trotzdem Feedback aus der Heimat?

Orthmann: Doch, schon. Im Internet und über die sozialen Kanäle lässt sich das ganz gut verfolgen. Unmittelbar nach den Spielen in Italien bekomme ich fast immer WhatsApp-Nachrichten aus Lüdinghausen.

Von Union war auch eine Abordnung in den Niederlanden. Haben Sie sich über die lokale Unterstützung gefreut?

Orthmann: Klar. Meine Mutter war vor Ort, Achim Franke (Jugendvorstand – d. Red.), meine damalige Mitspielerin Lara-Marie Grössing mit ihren Eltern. So was motiviert mich zusätzlich.

Nach so einer – gerade mental – extrem fordernden Woche lechzt man bestimmt nach ein paar freien Tagen. Oder?

Orthmann: Da wir in der Woche ein Ligaspiel haben, bin ich am Montag zurückgeflogen. Ist aber kein Problem. Ich nehme aus dem Turnier so viel Selbstbewusstsein mit, dass ich mich richtig auf Italien freue.

Wie läuft es in Monza?

Orthmann: Nach einem holperigen Start haben wir uns in der Liga zuletzt gefangen. Ziel ist – wie 2019 – das Playoff-Halbfinale. Toll wäre der dritte Platz, der zur Teilnahme an der Champions League berechtigt.

Im Challenge-Cup ist Monza, als Titelverteidiger, auch noch im Rennen.

Orthmann: Richtig. Im Achtelfinale geht es gegen die russische Mannschaft Dinamo Kazan. Das dürfte ein ziemlicher Brocken werden.