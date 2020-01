Die Volleyballerinnen von Union Lüdinghausen haben die zweite Partie in Folge verloren. Die Schwarz-Roten verloren am Samstagabend beim VC Geldern mit 1:3 (26:28, 25:14, 20:25, 21:25).

Die Gäste waren personell geschwächt in die Partie gegangen. Mit Rebekka Angenendt und Melania Czubernat waren beide Libera verhindert. Chiara Claassen war noch im Urlaub, Zuspielerin Mareike Nagel spielte angeschlagen. Ihre Saisonpremiere feierte dafür Antonia Lütkenhaus. Die ehemalige Stammspielerin steht seit dieser Saison nur auf Abruf zur Verfügung.

Die Personalschwierigkeiten seien aber für die am Ende klare Niederlage nicht ausschlaggebend gewesen, so eine verärgerte Union-Trainerin nach der Partie. „Die Geldernerinnen waren schon schlagbar“, sagte Danuta Brinkmann . Nur müssen wir sie dann auch schlagen.“ Ein Problem sei die schlechte Vorbereitung in der Weihnachtspause und auch bei den Übungseinheiten danach gewesen, die sich nun in den Ergebnissen niederschlage: „Es fehlen ständig Leute im Training“, so Brinkmann. „Von nichts kommt nichts.“

Dabei hatte ihre Sechs in den ersten beiden Sätzen beim VC gut bis stark gespielt. Nur: Beim Stand von 22:18 im ersten Durchgang häuften sich die Annahmefehler, und Union verlor den schon fast sicher geglaubten Satz. Im zweiten ließ Schwarz-Rot dann umso weniger anbrennen und gewann ihn souverän. Kaufen konnte sich Union dafür am Ende nichts, denn in den beiden folgenden Durchgängen hatte der VC wieder die Nase vorn.

Union: Allzeit, Beuers, Fuchs, Kaiser, Lütkenhaus, Nagel, Ruwe, Schepers, Schwarz.