Des einen Leid, des anderen Freud: Nicht, dass sich Michael Schnaase freuen würde, wenn seine Spieler des Badminton-Erstligisten Union 08 Lüdinghausen bei internationalen Turnieren früh ausscheiden. „Natürlich sollen sie viele Punkte für die Olympia-Qualifikation holen“, so Unions Teammanager. Doch auf der anderen Seite ist der Teammanager der Schwarz-Roten nicht gerade unglücklich, dass mit Jelle Maas, Linda Efler und Yvonne Li bei den Thailand Masters am Mittwoch gleich drei Unionisten die Segel streichen mussten, so dass sie rechtzeitig zum Heimspiel gegen den deutschen Serienmeister und Titelverteidiger BC Bischmisheim am Sonntag um 15 Uhr wieder in der Heimat sein sollten.

Dabei hätte zumindest Jelle Maas bei dem Turnier in Bangkok gut und gerne gemeinsam mit seinem Partner Robin Tabeling die zweite Runde erreichen können. Das niederländische Duo verlor nur knapp in drei Sätzen gegen eine Paarung aus Hongkong. Dagegen war Yvonne Li, die als Nachrückerin ins Hauptfeld gerutscht war, gegen die Indonesierin Tunjung bei ihrer Zwei-Satz-Niederlage chancenlos.

Und auch Linda Efler konnte zusammen mit ihrer Doppelpartnerin Isabel Herttrich aus Bischmisheim gegen ein an Nummer drei gesetztes Duo aus Korea nichts ausrichten. Im Mixed konnte sie gar nicht antreten, weil ihr Stammpartner Marvin Seidel derzeit verletzt ist. Eben jener Doppel- und Mixedspezialist wird dem BC Bischmisheim damit auch am kommenden Sonntag beim Spiel in Lüdinghausen fehlen.

Bis Ende April läuft derweil noch die Olympia-Qualifikation. Da gilt es für die Spieler, möglichst viele Weltranglistenpunkte zu sammeln, um in Tokio mit dabei zu sein. Auf einem sehr guten Weg ist Union-Spitzenspielerin Yvonne Li. Zittern müssen dagegen noch ihre Vereinskollegen Jelle Maas, Kai Schäfer und Linda Efler. Bei allen dreien dürfte es bis zum Ende der Qualifikationsphase sehr eng werden. Entsprechend werden sie noch viele Turniere spielen müssen.