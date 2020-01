Nach zwei Niederlagen in Folge will Union Lüdinghausen wieder punkten. „Wir dürfen nicht in die Abstiegszone geraten“, warnt Trainerin Danuta Brinkmann. Zu Gast in der Halle des Lüdinghauser Berufskollegs ist am Sonntag um 17 Uhr GW Paderborn. Die beiden Teams sind Tabellennachbarn, Union hat drei Punkte mehr auf dem Konto als die Grün-Weißen. Das Hinspiel gewannen die Lüdinghauserinnen mit 3:0 (25:23, 25:17, 33:31).

Schwarz-Rot hat weiter Personalprobleme. Rebekka Angenendt und Melanie Czubernat sind erneut beruflich verhindert, desgleichen wohl auch Leonie Schepers. Der Einsatz der zuletzt kranken Marieke Schwarz ist ungewiss. Dafür kehrt Jugendspielerin Laura Braun, die in den vergangenen Wochen für die WVV-Auswahl am Ball war, ins Team zurück.