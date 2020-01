Der Fußball-Landesligist SV Herbern vermeldet den ersten Neuzugang für die kommende Saison. Vom Bezirksligisten FC Nordkirchen wechselt der 20-jährige Angreifer Robin Schwick , ehemaliger Juniorenspieler von Union Lüdinghausen , zu den Blau-Gelben.

„Wir haben uns mit Robin Schwick verstärkt. Und die Betonung liegt auf ,verstärkt‘. Ich habe am Freitagabend ein abschließendes Gespräch mit Robin und seinem Vater Emil geführt. Das verlief sehr gut“, sagt Herberns Sportlicher Leiter Ludger Staar . Schwick teilte seinem bisherigen Verein, für den er nun seit anderthalb Jahren bei den Senioren spielt, den Schritt am Samstag am Rande des Testspiels gegen den Landesligisten VfL Senden mit, weil sein bisheriger Verein Planungssicherheit haben wollte, so Staar.

Dieser hat soweit auch schon die Gespräche mit den Spielern des aktuellen Kaders geführt. Der Nordkirchener Schwick wolle nun zehn Kilometer östlich den nächsten Schritt machen. „Das heißt entsprechend natürlich nicht, dass der SV Herbern das Ende seiner Entwicklung ist“, blickt Staar schon ein wenig voraus.

„Er ist ein Spieler, der jedem Verein gut tut“, ist der sportliche Leiter von den Qualitäten des jungen Angreifers überzeugt. Der wird als schnell, ballsicher und torgefährlich beschrieben und ist ein absoluter Wunschspieler des künftigen Trainers Benjamin Siegert, der in dieser Saison mit Schwick noch zusammen beim FCN spielt und im Sommer dann die Nachfolge von Holger Möllers beim SVH antreten wird.

In seiner ersten Seniorensaison erzielte Linksaußen Schwick gleich elf Tore für den Vorjahres-Vizemeister, der dann in der Aufstiegsrunde scheiterte. In der aktuellen Spielzeit kommt Schwick, der in 16 von bisher 17 Ligaspielen eingesetzt wurde, auf sechs Treffer.

Der SVH-Neuzugang stammt aus der Nordkirchener Jugend, spielte später für Lüdinghausen und RW Ahlen in der U 17-Westfalenliga und war vor seiner Rückkehr zurück zum FC Nordkirchen in der U 19 des SV Lippstadt lange verletzt