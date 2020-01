In der Nacht von Sonntag auf Montag treffen im 54. Super Bowl die San Francisco 49ers und die Kansas City Chiefs aufeinander. Das Football-Highlight des Jahres elektrisiert in den USA die Massen. Die WN haben heimische Experten gefragt, wer aus welchen Gründen am Ende siegreich sein wird.

Leon Breimann (Seppenrade, Münster Blackhawks): Ich habe beide Teams eigentlich die ganze Saison über nicht auf dem Schirm gehabt. Das sind schließlich zwei Mannschaften, die in den vergangenen Jahren nicht so weit gekommen sind. Beide haben zuletzt schön gespielt, es wird ein sehr interessanter Super Bowl, bei dem anders als zuletzt bei Beteiligung der New England Patriots kein Team dominieren wird. Mein Geheimfavorit sind die Chiefs, weil ich sie gerne mag. Wenn sie die Leistung aus dem vorigen Spiel gegen Tennessee wiederholen, haben sie eine gute Chance.

Leon Breimann

Patrick Franke(Torwart Fortuna Seppenrade): Ich hoffe, dass die 49ers mit dem Deutschen Mark Nzeocha gewinnen. Er wäre der zweite Deutsche, der den Super Bowl gewinnt. Sie haben das bessere Gesamtpaket und sind defensivstärker. Patrick Mahomes , der Quarterback der eher auf Passspiel setzenden Chiefs, kann aber ein Spiel in zehn Minuten entscheiden. Ich hoffe, dass das Spiel nicht so eine Defensivschlacht wie im vergangenen Jahr wird.

Patrick Franke

Elke Wirtz(Senden, Vorsitzende Münster Mammuts): Die Chiefs gewinnen, weil sie den sensationellen Quarterback Patrick Mahomes in ihren Reihen haben. Er hat sich nach vorne katapultiert und wird in einem offensiv geführten Spiel den Unterschied machen. Mahomes bringt Witz und super Ideen mit, kann laufen und werfen. Die 49ers kommen aus dem Nichts wieder hoch, es wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel. Ich setze aber voll auf die Chiefs.

Elke Wirtz