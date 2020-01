Die Grippe geht um. Spitzensportler sind davor nicht weniger gefeit als Normalsterbliche. Ärgerlich nur, wenn es einen ausgerechnet vor so einem Großereignis wie der Deutschen Meisterschaft erwischt – in dem Fall Jan Kemper, der in der Oberliga für Union Lüdinghausen 2 aufschlägt. „Schade für Jan. Gerade weil er gute Chancen hatte, die erste Runde in Bielefeld zu überstehen“, litt Michael Schnaase mit.

Dass auch Isabel Herttrich (Bischmisheim), Doppelpartnerin von Linda Efler , erkrankt ist, sei aus Lüdinghauser Sicht dagegen nicht ganz so dramatisch. Für „Federbell“ springt am Freitag kurzfristig Eflers Vereinskollegin Yvonne Li ein. Der Union-Teammanager traut dem Duo, das in der Bundesliga bereits des Öfteren seine Klasse nachgewiesen hat, den DM-Titel durchaus zu.

Und im Mixed seien infolge der Herttrich-Absage die Chancen auf Gold für Efler und den Refrather Jan Colin Völker sogar gestiegen. Zum Auftakt gab sich das an Nummer zwei gesetzte gemischte Doppel beim 21:13, 21:11 über die Jenaer Paarung Pit Hofmann/Laura Adam jedenfalls keine Blöße. Ausgeschieden sind indes Lena Seibert (Union 2) und Markus Hennes (Sterkrade), die, wenig überraschend, dem Erstliga-Duo Tobias Wadenka/Hannah Pohl (Neuhausen/Beuel) trotz zwischenzeitlicher 7:3-Führung in Satz zwei mit 12:21 und 19:21 unterlagen.

Der Lüdinghauser Kai Schäfer, 2019 DM-Dritter, gewann sein erstes Match in Ostwestfalen gegen Lars Rügheimer (Hofheim) locker in zwei Durchgängen (21:9, 21:7). Titelverteidigerin Li, im Einzel wie Schäfer top-gesetzt, griff erst am späten Donnerstagabend ins Turniergeschehen ein.