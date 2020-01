Die Regionalliga-Volleyballerinnen des SC Union Lüdinghausen sind aktuell Siebter. Um einen Platz besser: Humann Essen. Man darf also annehmen, dass beide Teams in etwa dieselbe Kragenweite haben. Das sieht auch Union-Cheftrainerin Danuta Brinkmann so. Wieso ihre Schützlinge dann das Hinspiel, noch dazu vor eigenem Anhang, sang- und klanglos mit 0:3 (19:25, 19:25, 19:25) verloren? „Ich denke, das hatte mit der Relegation im Sommer zu tun.“ Dort verlor Lüdinghausen das entscheidende Match gegen: Essen. Zwar verblieb auch die Brinkmann-Sechs am Ende in der Klasse. Aber: „Meinen Mädchen schien das Abstiegsendspiel irgendwie noch in den Knochen zu stecken. Sie waren ganz offensichtlich blockiert.“

Laut Brinkmann die gute Nachricht: „Schlimmer kann es im Rückspiel ja schlecht werden.“ Das Wiedersehen steigt am Sonntag (2. Februar), 16 Uhr, in der Sporthalle Hubertusberg. Hoffnung macht der Trainerin überdies das jüngste 3:1 über GW Paderborn. Daran gelte es in Essen anzuknüpfen. Lara-Marie Grössing und Chiara Claassen sind verletzt, Leonie Schepers ist verhindert.