Yvonne Li wusste kaum, wohin mit all den Blumen, Urkunden, und Medaillen. Nicht genug damit, dass die Nummer eins des SC Union Lüdinghausen im Einzel und im Doppel triumphierte. Überdies wurde sie in Bielefeld zur „Spielerin des Jahres“ gekürt. In dem Publikums-Voting, durchgeführt von der Fachzeitschrift „Badminton Sport“, setzte sich Li knapp gegenüber Vorjahressiegerin Isabel Herttrich durch. „Spieler des Jahres“ wurde Mark Lamsfuß (Wipperfeld).

Tokio 2020: Efler/Seidel geben auf

Lis Aushilfspartnerin Linda Efler gab am Rande der Meisterschaft bekannt, dass sie sich in den verbleibenden Wochen der Olympia-Qualifikation ganz aufs Doppel mit Herttrich konzentrieren werde: „Marvin Seidel und ich haben praktisch keine Chance mehr, Mark und Isabel im ,Race to Tokyo‘ noch abzufangen. Deshalb werden wir bis auf Weiteres keine Mixed-Wettbewerbe mehr bestreiten.“

Insgeheim hatten die Verantwortlichen um Axel Seemann gehofft, an den vier DM-Tagen die Marke von 5000 Besuchern zu knacken. „Das ist uns nicht ganz gelungen. Mit rund 4500 Zuschauern liegen wir aber in etwa auf dem Vorjahresniveau und sind absolut zufrieden“, erklärte der Orga-Chef. Am Finaltag waren die Tribünen in der Seidensticker-Halle wie immer ziemlich gut gefüllt. Für den nationalen Verband Grund genug, die DM in Ostwestfalen zu belassen – laut einer Vereinbarung zwischen DBV und Ausrichter mindestens bis 2024. Seit 2003 finden die Titelkämpfe ununterbrochen in Bielefeld statt.

Edelmetall sammelten am Wochenende zwei weitere Lüdinghauser. Roman Zirnwald, vielfacher Österreichischer Staatsmeister, holte in Linz Silber im Doppel (mit Jakob Sorger) und Bronze im Mixed an der Seite von Lena Kremmel. Bei den niederländischen Titelkämpfen in Almere erreichten Unionist Jelle Maas und Robin Tabeling das Endspiel, in dem sich die Titelverteidiger Ruben Jille und Ties van der Lecq knapp geschlagen geben mussten (20:22, 19:21). Der nach langer Pause wiedererstarkte Nick Fransman, Vize-Kampioen 2015, 2017 und 2018, erreichte im Einzel das Viertelfinale.