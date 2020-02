Lockerer Aufgalopp für die deutschen Damen bei der Badminton-Team-EM in Liévin/Frankreich: Mit 5:0 bezwang die DBV-Auswahl in ihrem ersten Match am Dienstag die Slowakei im Schnelldurchgang. Nicht einen Satz gab der an Position vier gesetzte Gruppenfavorit ab. Den Anfang machte die Lüdighau­serin Yvonne Li , die das Spitzeneinzel gegen Martina Repiska in nur 21 Minuten mit zwei Mal 21:6 gewann. Die zweite Unionistin im Team, Linda Efler, kam nicht zum Einsatz. Zweiter Gegner des amtierenden Vizeeuropameisters sind am Mittwochabend die Portugiesinnen, die zum Auftakt Lettland mit 2:3 unterlagen – für Li und Co. eine weitere Pflichtnummer auf dem Weg in die K.o.-Runde.

Auch Deutschlands Männer durften an Tag eins der Europameisterschaft jubeln. Den wohl stärksten Gruppengegner Tschechien bezwang das DBV-Team ebenfalls mit 5:0. Den Grundstein zum Sieg legte Kai Schäfer. Der Lüdinghauser schlug Milan Ludik im ersten Einzel allerdings erst nach zähem Ringen mit 18:21, 21:17 und 21:12.