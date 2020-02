„Schade“, seufzte Danuta Brinkmann , Trainerin des SC Union Lüdinghausen , nach der Regionalligapartie bei VoR Paderborn, „heute war mindestens ein Zähler drin, vielleicht sogar zwei.“ Weil ihr Team aber in Ostwestfalen mit 1:3 (15:22, 25:22, 22:25, 27:29) verlor, traten die hiesigen Volleyballerinnen mit leeren Händen die weite Heimreise an.

Nur der erste Durchgang sei eine ziemlich einseitige Angelegenheit gewesen, so Brinkmann, „den haben wir komplett verschlafen“. Allerdings hätten die Paderbornerinnen in der Anfangsphase nahezu frei von Patzern agiert „und uns mit ihrem druckvollen Spiel – in allen Elementen – ziemlich überrascht“.

Nur war danach ja noch genügend Zeit, die Dinge zum Guten zu wenden. Zumal Lüdinghausen anschließend besser servierte, stabiler annahm und auch den bis dahin so starken Block der Heimmannschaft jetzt eins ums andere Mal überwand. Die Folge: der verdiente Ausgleich. In Satz drei hätten beide Mannschaften Fehler produziert, so Brinkmann – „wir leider in der entscheidenden Phase ein, zwei mehr als Paderborn“.

Dramatisch der vierte Abschnitt, in dem die Unionistinnen mehrere Satzbälle vergaben, ehe der Tabellenzweite dann doch den Sack zumachte. Eine gute Leistung attestierte Brinkmann der jungen Meret Singer, die im Mittelblock für die erkrankte Chiara Claassen eingesprungen war: „An ihr hat es definitiv nicht gelegen, dass wir die Partie verloren haben.“

Union:Allzeit, Angenendt, Beuers, Ertner, Fuchs, Grössing, Kaiser, Nagel, Ruwe, Schwarz, Singer.

Union: