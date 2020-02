Die Chinesen sind da. „Irgendwo in England“ sollen sie sich aufhalten, hat Martin Kranitz , Sportdirektor des Deutschen Badminton-Verbandes, mitbekommen. Noch strenger abgeschirmt als üblich. Schließlich befinden sich die Nationalspieler, die samt und sonders zu den Besten der Welt zählen, in Quarantäne. Stichwort Coronavirus. 14 Tage Kontaktsperre. Klingt dramatisch, ist aber im Grunde eine gute Nachricht. Denn nur so wird vermieden, dass die entscheidende Phase der Olympia-Quali vollends zur Farce gerät.

Eigentlich müssten die Asse aus dem Reich der Mitte nicht irgendwo in England sein, sondern in Lingshui, wo am heutigen Dienstag die China Masters hätten beginnen sollen. Doch das Turnier – mit Blick auf Tokio 2020 eines der wichtigsten überhaupt – wurde aus den naheliegenden Gründen abgesagt. Auch das Finale der Asienmeisterschaft im April in, ausgerechnet, Wuhan (von wo aus sich das Virus verbreitete) steht auf der Kippe.

Wettbewerbsverzerrung droht

Kranitz hatte kürzlich gegenüber der dpa einen Qualifikationsstopp ins Spiel gebracht: „Fallen die Chinesen über einen längeren Zeitraum aus, droht eine arge Wettbewerbsverzerrung.“ Dass, ganz aktuell, auch Südkorea betroffen sei, mache die Sache nicht besser.

Jeder Kontinent entsendet eine bestimmte Anzahl an Spielern nach Tokio. So gesehen wäre es für Kai Schäfer nicht von Belang, was gerade in Asien passiert. Ist es aber doch: Weil vergangene Woche reihenweise Spieler aus Fernost aufgrund der Reisebeschränkungen ihre Teilnahme an den Spain Masters abgesagt hatten, rutschte die Lüdinghauser Nummer eins automatisch ins Hauptfeld – und machte im „Race to Tokyo“ vorentscheidenden Boden gut.

Juristisches Nachspiel?

Schön für Schäfer? Nun ja. Klar gilt für den 26-Jährige dasselbe wie für jeden anderen Spitzensportler auf der Welt: Olympia sei das Größte. Nur wäre es ihm lieber, „wenn darüber ausschließlich die Leistungen auf dem Court entscheiden“. Kranitz befürchtet derweil, „dass das Thema die Justiz beschäftigen könnte. Dass jemand klagt, weil er die Norm für Tokio wegen der besonderen Umstände knapp verpasst.“

Immerhin: Weil die Chinesen rechtzeitig ausgereist sind, dürfen sie sowohl an den All England – einem der prestigeträchtigsten Wettbewerbe im Badminton weltweit – als auch kommende Woche an den German Open teilnehmen. Ein Hauch von Normalität. Ebenfalls in Mülheim am Start: die Unionisten Schäfer, Linda Efler, Jelle Maas, Iris Wang und Yvonne Li.

Letztere ist, herkunftsbedingt, „doppelt betroffen“. Die Familie der Deutschen Meisterin ist einst aus China emigriert. Der Virus und seine Folgen: Am Bundesstützpunkt und auf Turnieren sei das inzwischen „ein Dauerthema“. Zum Glück werde sie aufgrund ihres Aussehens nicht in Sippenhaft genommen: „Den Handschlag hat mir bislang noch keine Gegnerin verweigert.“