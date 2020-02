Eigentlich hätte Yvonne Li , so was wie das Gesicht der German Open in Mülheim, am Mittwoch bei der Auftakt-PK der Presse Rede und Antwort stehen sollen. Sie hätte dann wahrscheinlich gesagt, wie sehr sie das Event schätzt. Dass sie, die am benachbarten Badminton-Bundesstützpunkt lebt und trainiert, „mit dem Fahrrad anreisen kann“, wie die Lüdinghauserin unserer Zeitung mal schmunzelnd erzählt hat. Die Pressekonferenz fand dann auch statt – allerdings zwei Stunden eher und ohne die 21-Jährige. Ergebnis: Das einzige Turnier von Weltrang auf deutschem Boden findet nicht statt.

Wegen des ersten Coronavirus-Falles in NRW habe die Kommune umgehend reagieren müssen, erklärt Stadtsprecher Volker Wiebels auf WN-Anfrage. Die Idee, die Open unter Ausschluss der Öffentlichkeit auszutragen, sei kurz erörtert und schnell wieder verworfen worden.

Abgesehen davon, dass die Turnierdirektion eh keine Möglichkeit hätte, den Beschluss anzufechten: Der Veranstalter sei auf einer Linie mit der Stadt, betont Open-Sprecherin Claudia Pauli: „Wer will denn das Risko tragen, dass sich Sportler oder Besucher anstecken?“ Ob das Turnier später nachgeholt wird, wie der Ticketverkauf rückabgewickelt wird und weitere organisatorische Fragen sollen am Freitag im Rahmen einer weiteren PK geklärt werden. Von der Absage betroffen sind neben Li vier weitere Spieler des hiesigen Bundesligisten: Linda Efler, Kai Schäfer, Jelle Maas und Iris Wang.