Tischtennis-NRW-Ligist Union Lüdinghausen hat das Heimspiel gegen den Tabellenletzten TB Beckhausen mit 9:5 gewonnen und die Relegationsränge für den Moment wieder verlassen. „Man ist geneigt, von einem Pflichtsieg zu reden, wenn du das Schlusslicht zu Besuch hast. Aber Beckhausen ist richtig stark, hat zuletzt Bochum geschlagen und auch uns alles abverlangt“, berichtete Union-Spitzenmann Julian Ruprecht nach der umkämpften Begegnung.

Wie schon beim unglücklichen 7:9 in Avenwedde lag Lüdinghausen nach den Doppeln zurück. Allerdings nicht wieder vorentscheidend mit 0:3, sondern „nur“ mit 1:2 – wenngleich Ruprecht und Christopher Kiehl fünf Durchgänge benötigten, um Marcel Mann und Arnd Schroeder in die Knie zu zwingen.

Auch in den Einzeln war Ruprecht am Wochenende nicht zu schlagen – wie Kiehl, Thomas Weritz und Andreas Langehaneberg. „Wobei wir in der entscheidenden Phase schon etwas Glück hatten“, wie die Nummer eins der Steverstädter hinterher einräumte. Die drei letzten Partien gingen allesamt über die volle Distanz – und immer jubelten am Ende die Gastgeber. Den Schlusspunkt setzte Lange­haneberg, der im Duell zweier ehemaliger Regionalligaspieler Reinhold Anton knapp besiegte. Union :J. Ruprecht/Kiehl 1:0, Jüdt/Langehaneberg 0:1, Weritz/Kurzepa 0:1, J. Ruprecht 2:0, Jüdt 0:2, Kiehl 2:0, Weritz 2:0, Langehaneberg 2:0, Kurzepa 0:1.

