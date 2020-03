Ihr Heimspiel gegen die BG Dorsten 2 gewannen die Landesliga-Basketballer des SC Union Lüdinghausen mit 67:59 (42:28). Wie schon in den vergangenen Begegnungen fanden die Gastgeber früh in die Partie und setzten sich schnell ab. Mit sicheren Pässen auf die Center und guten Halbdistanzwürfen überzeugten die Steverstädter in der Offensive. 21:7 hieß es aus Union-Sicht nach dem ersten Viertel. In den zweiten zehn Minuten fing Dorsten sich und setzte vorn mit einigen Dreiern die ersten Akzente. Lüdinghausen aber hielt punktemäßig dagegen, bis zur Pause blieb es bei der 14-Punkte-Führung.

In Halbzeit zwei stellte Dorsten auf eine Zonenverteidigung um. Plötzlich bekamen die Gastgeber Probleme im Angriff. Sie agierten viel zu statisch, die Versuche von draußen verfehlten jetzt ihr Ziel. Dorsten bekam so immer mehr Aufwind, traf auch die wildesten Würfe und näherte sich den Hausherren bedenklich. Zu Beginn des Schlussabschnitts gelang den Dorstenern gar die erste Führung.

Grund genug für eine laute Auszeit durch Union-Trainer Georg Kremerskothen, der sein Team wachzurütteln versuchte. Die Ansprache zeigte – in Verbindung mit der Umstellung auf eine aggressive Zonenpresse – Wirkung. Dank eines 9:0-Laufes gingen die Lüdinghauser erneut in Führung und verteidigten diese bis zum Schluss.

Am kommenden Samstag, 20 Uhr, geht es für die Kremerskothen-Fünf zu den punktgleichen City Baskets Recklinghausen 3 – ein weiteres wichtiges Spiel im Kampf um den Klassenerhalt. Union :Kroter (9), Bergmann, Ressmann, Fl. Wentzel (10), Grudev (9), Schulze-Pals (8), L. Kremerskothen (2), Weiß, Regier, Hesselmann, H. Bücker, Fe. Wentzel (29).

Union: