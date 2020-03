Das Jugendturnier des Altkreisverbandes Lüdinghausen, das am Samstag und Sonntag in der Seppenrader Reithalle hätte stattfinden sollen, ist abgesagt worden. Die Entscheidung haben der Altkreisverband und Ausrichter RV Seppenrade am späten Donnerstagnachmittag getroffen, nachdem der Landrat und die Bürgermeister im Kreis Coesfeld eine gemeinsame Empfehlung an Vereine herausgegeben haben, öffentliche Veranstaltungen bis Ende April auf Eis zu legen. Das Jugendturnier solle aber zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden, so der Vorsitzende des Altkreisverbandes, Hubert Brinkmann, gegenüber den WN.