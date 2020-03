Als längst alle anderen Sportveranstaltungen abgesagt waren, erörterten sie beim Deutschen Badminton-Verband (DBV) noch, ob man die beiden abschließenden Bundesligapartien der Rückrunde nicht doch irgendwie über die Bühne kriege – und sei es unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Am Nachmittag dann die Entscheidung: kein Spiel am Samstag, keines am Sonntag – und auch keins an den kommenden zehn Wochenenden. Mindestens bis Ende Mai pausiert die Liga.

Davon logischerweise betroffen: ein mögliches Viertelfinale mit Beteiligung des SC Union Lüdinghausen in den Tagen nach Ostern sowie das Final Four am zweiten Maiwochenende in Wuppertal (WN, 12. März). Ist aufgeschoben gleich aufgehoben? „Nein“, entgegnet Helmut Ruppert. Obschon der Sprecher des Ligaausschusses (AfBL) einräumt, „dass es nicht leicht wird, danach noch einen Ausweichtermin zu finden“.

Für Union-Teammanager Schnaase wäre das keine gute Nachricht: „Dadurch gingen uns bis zu drei Heimspiele flöten.“ Lüdinghausen hatte damit geliebäugelt, in der ersten Playoff-Runde vor eigenem Publikum antreten zu dürfen – eben weil neben den nicht unerheblichen Einnahmen auch die volle Punktzahl aus den Duellen mit den Kellerkindern Neuhausen und Freystadt fest eingeplant war.

„Aus sportlicher Sicht bedauern wir die Absage ein Stück weit“, so Schnaase. Freystadt hatte bereits vor dem DBV-Erlass die Reise nach Lüdinghausen abgeblasen, Neuhausen wäre mit einer Rumpftruppe angetreten. Hätte in Summe sechs Zähler für Union bedeutet – und, mindestens, der Sprung auf Platz vier. Andererseits „hätte das den Wettbewerb arg verzerrt“, so der Manager, der insofern von einem „im Sinne der Fairness sauberen Cut“ spricht.