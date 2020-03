Die Entscheidung des Deutschen Badminton-Verbandes, das Bundesliga-Geschehen bis mindestens Ende Mai ruhen zu lassen ( WN , 14. März), hält Michael Schnaase für alternativlos. Ja, jede Spielabsage kostet die Vereine einen vierstelligen Eurobetrag – kein Pappenstiel in einer Branche, in der fast alle Erstligisten ums finanzielle Überleben kämpfen. Und ja, Union Lüdinghausen hätte am Wochenende garantiert die nötigen Punkte zum Erreichen der Playoffs geholt. Gleichwohl seien im Angesicht der größten Gesundheitskrise der Neuzeit sportliche wie wirtschaftliche Dinge für den Moment hintanzustellen, findet der Union-Teammanager. Und trotzdem darf der Mann, ohne den erstklassiger Sport in der Steverstadt gar nicht vorstellbar wäre, ein bisschen traurig sein über die Absage der Partien gegen Neuhausen und Freystadt. Schließlich hätten sie das Ende einer Ära markiert.

Umzug Anfang Oktober

Seit dem Aufstieg in die Beletage 2002 war das Anton die Spielstätte der Lüdinghauser. Über 150 Partien sind in den 18 Jahren Erstligazugehörigkeit zusammengekommen. Absolutes Highlight: das DM-Finale 2014, für das die Lüdinghauser ein Mehrfaches der 600 Karten hätten verkaufen können. Ungezählt die kleineren Dramen und Triumphe, die sich in dieser so stimmungsvollen Bude Hinterm Hagen abgespielt haben. Mit deren für den Spätsommer geplanten Fertigstellung ziehen die Unionisten indes in die Leistungssporthalle um. Erstliga-Badminton gibt es ab Anfang Oktober, wenn die neue Spielzeit startet, nur noch an der Konrad-Adenauer-Straße (wobei in diesen ungewissen Zeiten ja nichts in Stein gemeißelt scheint).

Tan-Ehrung vertagt

Der Sonntag wäre insofern ein historisches Datum gewesen. Die letzte reguläre Bundesligapartie an diesem Ort. Ein letztes Mal der Einlauf der Spieler durch das enge Spalier, das die Fans bilden. Vermutlich hätte es sich auch ein letztes Mal geknubbelt im Anton. Denn neben den Union-Anhängern, die zu den treuesten der Liga zählen, hatten sich laut Schnaase mehrere ehemalige Spieler angesagt, um diesem besonderen Moment beizuwohnen – allen voran Yuhan Tan: Publikumsliebling, viele Jahre die Nummer eins in Lüdinghausen und maßgeblich am Gewinn der Meisterschaft vor sechs Jahren beteiligt. Schnaase hofft, den sympathischen Belgier – und die ausgediente Halle – doch noch gebührend verabschieden zu können. Wann auch immer. Wo auch immer.