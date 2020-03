Während, Fußballer, Handballer, Volleyballer, Tischtennis- und Badmintonspieler noch rätseln, wie es für sie in der Spielzeit 2020/21 weitergehen könnte, haben die Korbjäger bereits Planungssicherheit. Wie der Westdeutsche Basketball-Verband ( WBV ) am Donnerstag mitgeteilt hat, wird die laufende Runde eingefroren. Absteiger gibt es demnach so gut wie keine. Alle Teams, die aktuell unterm Strich stehen, aber die theoretische Chance hatten, die Klasse zu halten, können bis zum 6. Mai eine Wildcard beantragen. Gleiches gilt für die Mannschaften, die derzeit einen Aufstiegsrang belegen – oder ihn in den verbleibenden Wochen noch hätten erreichen können.

„Das ist im Sinne der Fairness die beste Entscheidung“, findet Georg Kremerskothen . Der Coach des SC Union Lüdinghausen freut sich überdies, „dass unser Verband so schnell gehandelt hat. So bleibt jedem Verein genug Zeit, sich zu überlegen, inwieweit ein Auf- oder Abstieg Sinn macht.“ Der hiesige Landesligist ist von der Wildcard-Regel nur indirekt betroffen. Nach einer Erfolgsserie hatte die Kremerskothen-Fünf zuletzt den Anschluss ans untere Mittelfeld hergestellt.

Ob er keine Sorge habe, dass die Staffel 7 bei einer entsprechenden Zahl an aufstiegswilligen Klubs aufgebläht wird? „Nein. Jeder in Frage kommende Bezirksligist wird sich genau überlegen, ob er einen solchen Freifahrtschein in Anspruch nimmt. Zudem wird mancher Top-Landesligist mit dem Sprung in die Oberliga liebäugeln.“ Und wenn nicht? „Dann sind wir halt im Frühjahr 2021 zwei, drei Wochen länger im Einsatz.“