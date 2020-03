Von wegen palettenweise im Keller gebunkert: Werwirklichwissen will, wieso in diesen Tagen nirgends mehr Klopapier zu bekommen ist, der schaue sich bloß mal die Facebook-Posts von Kai Schäfer an. Erst jongliert die Nummer eins des Badminton-Bundesligisten Union Lüdinghausen mit Schläger und zwei Rollen des weißen Goldes, dann folgt die fortgeschrittenere Variante: den Federball aus mehreren Metern genau in der Öffnung der Toilettenpapierrolle zu versenken. Wie schön, wenn man in diesen auch für Sportler schweren Zeit seinen Humor bewahrt. Und wie passend: Können Schäfer sowie die übrigen Unionisten Yvonne Li, Linda Efler und Jelle Maas ihren Traum von Olympia doch womöglich im Lokus runterspülen.

Meinungsbild uneinheitlich

„Ich persönlich kann mir aufgrund des Gesundheitsrisikos nicht vorstellen, dass die Spiele im Sommer stattfinden“, erklärt Schäfer. Ähnlich hatte sich tags zuvor Marc Zwiebler in einem Schreiben ans IOC geäußert. Der vielfache Deutsche Meister amtiert beim Weltverband BWF als Athletensprecher, Schäfer ist in gleicher Funktion für Europa zuständig. Kein Wunder, dass ihn zuletzt etliche Kollegen in der Sache kontaktierten. Wobei das Stimmungsbild uneinheitlich sei: „Es gibt auch Spieler, die unbedingt im Juli nach Tokio wollen.“ Wofür der aktuell beste Deutsche sogar ein Stück weit Verständnis hat: „Für manche ist es die einmalige Chance, an Olympia teilzunehmen.“

Warten auf IOC-Entscheidung

Auflösen kann der Unionist das Dilemma derzeit eh nicht: „Das IOC hat ja eine Entscheidung binnen vier Wochen angekündigt, danach sehen wir alle klarer.“ Er selbst halte eine Verschiebung um zwölf Monate für das wahrscheinlichste Szenario, gibt aber zu bedenken: „Der Quali-Stress in den vergangenen zehn Monaten war schon extrem. Mir graut davor, damit noch mal von vorn anzufangen.“

22 Turniere, rund um den Globus, hat Schäfer in dieser Zeit bestritten. In der Weltrangliste wird er momentan auf Position 65 geführt – so hoch wie nie. In Tokio wäre er wohl knapp dabei – zumal die internationalen Verbände und das Olympische Komitee signalisiert hätten, dass sie aufgrund der besonderen Lage im Zweifel ein paar mehr Athleten den Start gewähren.

Verzerrter Wettbewerb?

Sollten in Japan tatsächlich Badminton und Co. gespielt werden, drohe indes ein verzerrter Wettbewerb: „In mehreren Ländern wird nach meinen Erkenntnissen ganz normal weitertrainiert, andernorts ruht der Betrieb vollständig.“ Am Bundesstützpunkt in Mülheim durften Li und er, nachdem das Land NRW ein generelles Sportverbot erlassen hatte, dank einer Sondergenehmigung genau einen Tag trainieren, „seither ist die Halle dicht“.

Der DBV habe dankenswerterweise alle Nationalspieler mit einem Spinning-Rad versorgt. Auch Kraft- und Stabilisationsübungen seien in den eigenen vier Wänden möglich. Oder halt irgendwas mit Klopapier.