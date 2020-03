Der Vorstand des AMSC Lüdinghausen, Ausrichter des alljährlichen Grasbahnrennens auf dem Westfalenring, verzichtet – „schweren Herzens“, wie es in einer Pressemitteilung des Vereins heißt – aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie und der Allgemeinverfügung des Landes NRW auf die Ausrichtung des Motorsportspektakels. Austragung Nummer 81 hätte an Christi Himmelfahrt (21. Mai) steigen sollen.

„Auch wir möchten in der Gesellschaft unseren Beitrag dazu leisten, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen und die Gesundheit aller Clubmitglieder Familien, Fans, Fahrer, Helfer und Gäste zu schützen“, heißt es in dem Schreiben. Die Absage betrifft auch das Mofarennen am Vorabend des Feiertags (20. Mai) und das Rasenmäherrennen am 6. Juni.

Da die Vorbereitungen für diese Veranstaltungen bereits sehr weit fortgeschritten waren, sei den Entscheidern dieser Schritt „umso schwerer gefallen“. Bereits gekaufte Tickets können zurückgegeben werden (weitere Infos folgen). .