Die Frauen-B-Liga im Fußballkreis Ahaus/Coesfeld sei ein einzigartiges Gebilde, wie Willy Westphal verschmitzt feststellt. „Im Grunde sehen der DFB und die Landesverbände in ihrer Spielordnung ein solches Modell gar nicht vor“, klärt der Kreis-Chef auf. Denn: Es gibt keine Hin- und Rück-, sondern eine Dreierrunde. Was die Klärung der Aufstiegsfrage umso komplizierter mache. Eines stehe aber „ohne Wenn und Aber fest: Union Lüdinghausen hat es geschafft.“

Nicht nur thronten die Schwarz-Roten zum Zeitpunkt des Corona-bedingten Saisonabbruchs auf Platz eins. Auch nach der bereinigten ersten Teilserie – einen Herbstmeister gibt es aufgrund des Sonderweges im Kreis logischerweise nicht – war Union Erster. Zwar führte die TSG Dülmen die Achter-Staffel nach sieben Spieltagen an. Darin enthalten war aber bereits ein vorgezogenes Match der zweiten Runde.

Union-Coach René Gückel freut sich über den positiven Kreisbescheid – und sieht seine Elf für die Herausforderung im Kreisoberhaus gerüstet: „Unser Vorjahresmeister Holtwick mischt auch in der A-Liga oben mit. So viel stärker kann die Klasse also nicht sein.“ Zudem hätten fast alle Spielerinnen ihr Bleiben signalisiert – darunter Top-Ligaschützin Vera Billermann (19 Tore), die berufsbedingt zunächst um Bedenkzeit gebeten hatte.

Sollte der Verbandstag – wovon auszugehen ist – Mitte Juni die jüngsten Empfehlungen des Fußballausschusses (VFA) durchwinken, dürfen sich auch die Frauen des TuS Ascheberg und die Männer des SC BW Ottmarsbocholt über den A-Liga-Aufstieg freuen.