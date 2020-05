Die Bundesliga-Saison 2020/21 hätte am ersten Oktober-Wochenende (3./4.) beginnen sollen – mit zwei Union-Heimspielen. Da der Termin aber mit der zwei Mal verschobenen Team-WM in Dänemark kollidiert, beginnt die Spielzeit mit 14 Tagen Verzug. Vor eigenem Publikum treten die Lüdinghauser erst wieder im November an. Was laut Teammanager Michael Schnaase auch sein Gutes habe: „Bis dahin ist die neue Halle fertig.“ Etwaige Abstandsregeln seien dort besser einzuhalten als im Anton. (flo)