Dass der Wechsel von Mareike Nagel zu BW Aasee die Umwälzungen bei Union Lüdinghausen ausgelöst hat (siehe oben), ist richtig, hat aber eine Vorgeschichte. Bedarf auf der Zuspielposition bestand bei den Münsteranern erst dadurch, dass sich deren etatmäßige Stellerin dem VCO Münster angeschlossen hatte. Der Ausbildungsbetrieb des Verbandes war auf dem Transfermarkt zuletzt ziemlich rege tätig, sagenhafte 26 Spielerinnen umfasst der Kader des Drittligisten – wohl auch, um den Bundesstützpunkt Münster, der seit geraumer Zeit auf der Kippe steht, zu stärken.

Bei den abgebenden Vereinen regt sich deshalb inzwischen Unmut: „Das darf keine Einbahnstraße sein“, fordern Union-Abteilungsleiter Dirk Havermeier und Jugendvorstand Achim Franke wortgleich. Die Lüdinghauser haben deshalb akuten Redebedarf, in anderthalb Wochen soll es ein Gespräch mit den Verantwortlichen geben. Wobei Havermeier betont, „dass wir nicht die einzigen Leidtragenden sind“. Auch aus Borken und Sorpesee habe er zuletzt Kritik am Gebaren des VCO vernommen.

Kein Zweitspielrecht

Konkreter Knackpunkt aus Union-Sicht: Mit Universalangreiferin Meret Singer (15) und Mittelblockerin Nele Broszat (16) zieht es zwei Lüdinghauser Top-Talente in die Domstadt. „Wenn der VCO-Kader so riesig ist: Wieso billigt man Meret und Nele kein Doppelspielrecht zu, sodass sie weiter für ihren Heimatverein spielen können?“, will Havermeier wissen. Zumal das ja gängige Praxis sei.

Der Mann, der darüber befindet, ist Wolfgang Schütz. Der WVV-Sportdirektor kann „ein Stück weit verstehen, dass unsere Entscheidungen nicht überall auf Zustimmung stoßen“. Andererseits werde auch er bisweilen „ungehalten, wenn Vereine immer wieder in Frage stellen, was sich über einen längeren Zeitraum bewährt hat und nur zum Besten der Spielerinnen ist“.

Was Singer und Broszat betreffe: „Beide bekleiden Positionen, auf denen wir eben nicht so gut ausgestattet sind. Daher werden sie sicher ihre Einsatzzeiten in Liga drei bekommen.“ Dazu Lehrgänge, Auswahlspiele und mehr: „Bei dem Pensum müssen die Mädchen auch mal regenerieren. Das funktioniert aber nicht, wenn sie an den wenigen freien Tagen nebenher für ihren Stammverein aufschlagen.“

Mit Union habe er, Schütz, ausdrücklich kein Problem: „Im Gegenteil. Wir leben ja von der tollen Arbeit, die die Umlandvereine wie Lüdinghausen machen. Aber in Merets und Neles Fall können wir leider keine Zugeständnisse machen.“