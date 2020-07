Knifflige Kooperation: Union Lüdinghausen und Fortuna Seppenrade in Gesprächen

Der Jubel am Westfalenring über den Aufstieg in die A-Liga währte nur kurz. Da sich in der Zwischenzeit acht Frauen abgemeldet haben, zieht Union Lüdinghausen sein Damen-Team zurück. „Ex­trem bitter“, findet das Coach René Gückel, „wir haben so lange auf dieses Ziel hingearbeitet.“ Union-Vize Daniel Schürmann führt die Flut an Abgängerinnen vor allem auf Corona zurück.

Was der Rest macht? An der Stelle kommt womöglich Fortuna Seppenrade ins Spiel. Der Ortsrivale kriegt, ebenfalls personell bedingt, keine Zweite (in der Vorsaison direkter Union-Konkurrent) zusammen. Die einfachste Lösung – beide bilden eine Spielgemeinschaft – sieht die Wettbewerbsordnung des FLVW nicht vor. „Das geht nur bei zwei ersten Mannschaften“, erklärt Kreis-Chef Willy Westphal und nennt das Beispiel Heek/Oldenburg.

Option zwei, in der B-Liga gemeinsam unter schwarz-gelber Flagge zu segeln, kommt für einige Schwarz-Rote aus Prinzip kaum in Betracht. Man kennt die Vorbehalte. Deshalb loten Schürmann und Christel Behmenburg (Fortuna), Frauen-Koordinatorin im Kreis Ahaus/Coesfeld, gemeinsam mit Westphal eine dritte Möglichkeit aus. Letzterer hat bereits beim Vorsitzenden des Verbands-Fußball-Ausschusses, Reinhold Spohn, angefragt, ob nicht doch eine wie auch immer geartete Kooperation denkbar sei.

Die Fortuna-Funktionärin und der Union-Vertreter betonen, dass eine Lösung im Sinne der Spielerinnen her müsse. Es dürfe nicht sein, dass diese ihr Hobby aufgeben, nur weil sich zwei Klubs in Teilen beharken. „Unsere JSG bei den U17-Mädels funktioniert ja auch tadellos“, so Behmenburg.