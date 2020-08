Jelle Maas, seit 2018 in Diensten von Union Lüdinghausen , war auf dem besten Wege, sich für die Spiele in Tokio zu qualifizieren. Für den 29-Jährigen wäre es die sportliche Krönung gewesen. Doch nun gab der Doppel-Spezialist das Ende seiner internationalen Karriere bekannt. Darüber sprach der Niederländer mit WN-Redakteur Florian Levenig.

In der Bundesliga schlagen Sie weiter für Union auf. Ist Lüdinghausen bedeutender als Tokio?

Maas: Das nicht (lacht). Aber um nach Lüdinghausen zu kommen, muss ich nicht zigtausend Flugmeilen sammeln.

Hat Corona Ihre Entscheidung beeinflusst?

Maas: Sagen wir so: Das Virus war ein emotionaler Beschleuniger. Die Prioritäten haben sich seit der Zwangspause verschoben. Zumal ich Anfang 2021 das erste Mal Papa werde. Aber schon vorher war ich in einem mentalen Loch. Ich hatte das Gefühl, dass Robin Tabeling und ich unser Top-Level nicht erreichen. Dann fällt es irgendwann immer schwerer, sich im Training zu quälen und diese weiten Reisen auf sich zu nehmen.

Hat Ihnen Ihr Doppelpartner schon die Freundschaft gekündigt?

Maas: Zum Glück hat Robin meine Beweggründe verstanden und akzeptiert. Er hat zudem eine gute Chance, sich im Mixed (mit Ex-Unionistin Selena Piek – d. Red.) für Olympia zu qualifizieren.

Für Sie wären es die ersten Spiele gewesen. Fehlt da nicht was in Ihrer Vita?

Maas: Nein. Mal abgesehen davon, dass niemand sicher sagen kann, ob im nächsten Jahr in Japan tatsächlich Badminton gespielt wird: Meine Karriere bleibt deshalb ja nicht unvollendet. Ich hatte tolle Momente im National-Dress, habe Turniere gewonnen und Medaillen bei internationalen Meisterschaften. Die kann mir niemand nehmen.

Fehlt noch der Bundesliga-Titel mit Union . . .

Maas: Das wäre natürlich ein Traum. Sind wir die beste Mannschaft? Keine Ahnung. Aber eines kann ich sicher sagen: Wir werden die Lautesten auf dem Court sein.

So viel Niederlande war noch nie in Lüdinghausen. Was können Sie uns über Ihre Landsleute sagen, die Union künftig verstärken?

Maas: Ties van der Lecq zählt im Doppel bereits jetzt zum Besten, was wir in Holland haben. Ich selbst habe leider schon mehr als einmal gegen ihn verloren. Aram Mahmoud ist nicht nur ein toller Sportler, sondern auch ein wunderbarer Mensch mit einer bewegten Vergangenheit. Vor Jahren war ich in unserer nationalen Liga mal mit ihm in einer Mannschaft. Kelly van Buiten kenne ich persönlich kaum. Ich weiß aber, dass viel Potenzial in ihr schlummert.