Es war ein Vorgeschmack auf das, was da noch kommen wird: Lange, enge Matches, in denen das Pendel bald hierhin, bald dorthin ausschlägt – und garantiert nichts für schwache Nerven. Umso schöner aus Sicht des Tischtennis-NRW-Ligisten Union Lüdinghausen , wenn, wie am Samstag, am Ende zwei Punkte rausspringen. Mit 7:5 rangen die Steverstädter Gastgeber TuRa Elsen nieder.

Zwei Mann hob Teamsprecher Andreas Langehaneberg nach der Begegnung heraus: den jungen Timo Engemann und Benjamin Jüdt. Lüdinghausens Nummer zwei bezwang gleich im ersten Match des Abends TuRA-Spitzenspieler Benedikt Lüke nach 0:2-Rückstand. Laut Langehaneberg einer von zwei „Schlüsselmomenten“. Der zweite: Jüdts Fünfsatzerfolg über Thomas Hoffmeister beim Stand von 5:4 für die eigene Sechs.

Da beide Unionisten auch ihre andere Partie gewannen und die übrigen Gästespieler (außer Ersatzmann Marek Kurzepa) je ein Mal triumphierten, langte es für den so wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt. Den entscheidenden siebten Punkt machte Langehaneberg, der Julian Ahlemeyer 3:0 bezwang, dabei aber zwei Mal in die Verlängerung musste.Union:Kiehl 1:1, Engemann 2:0, Weritz 1:1, Jüdt 2:0, Langehaneberg 1:1, Kurzepa 0:2.