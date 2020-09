Triathlet Peter Weiß liebt die Wettkämpfe. Ob im Wasser, auf dem Rad oder beim Laufen: Hauptsache Mann gegen Mann. Während es etwa Dirk Casimir (beide Union Lüdinghausen ) im Jahr nach dem gemeinsamen WM-Start betont ruhiger angehen lassen wollte, hatte Weiß schon wieder „fünf, sechs Kurz- und Mitteldistanzen“ im Auge, dazu den Italien-Ironman im Spätsommer. Die Wettbewerbe wurden dann aus gegebenem Anlass allesamt gecancelt – und Weiß, der Wettkämpfer, hatte ein Problem.

„Gerade in unserer Sportart, mit den enormen Trainingsumfängen, fällt es schwer, sich immer wieder aufs Neue zu motivieren, wenn du kein Ziel vor Augen hast“, weiß der vierfache Hawaii-Finisher. Hat er sich halt eigene Ziele gesteckt. Nicht Mann gegen Mann, sondern: Mann gegen Uhr. Weiß, ohnehin ein begnadeter Zeitfahrer, „wollte schauen, ob es in meinem Alter noch möglich ist, Bestzeiten auf dem Rad zu erzielen“.

Und ob das möglich ist. Auf seiner Hausstrecke von Hiddingsel über Buldern und Senden wieder zurück – einer 16,35 Kilometer-Runde – fiel ein persönlicher Rekord nach dem nächsten. 20 Kilometer in einem 43er-Schnitt, 40 bei Tempo 42, 100 mit knapp 41 Sachen und, als Krönung, den 180er – die Ironman-Distanz also – in 40,1 km/h. „Dass ich diese Schallgrenze mal knacke“, wunderte sich der Lüdinghauser über das eigene Leistungsvermögen. Zumal Weiß dabei zwei Mal abstoppen musste, um sich im am Wegesrand geparkten Auto zu verpflegen.

Er habe im Vorfeld allerdings auch fleißig getüftelt. Kette gewachst, Sitzposition optimiert, Arme enger am Körper. Um dem Wind ein Schnippchen zu schlagen und weniger Watt treten zu müssen. Dazu eine neue Spezialmaschine der Marke Cervélo. Da wolle man ja zeigen, dass der Kauf nicht ganz umsonst war, scherzt Weiß.

Ob er 2020 doch noch Wettbewerbe, zumindest auf dem Rad, bestreite? Im niederländischen Almere soll es ein Zeitfahren über 135 Kilometer geben, in Freiburg eines über 180. Starten wolle er hier wie dort „aber nur, wenn die äußeren Bedingungen passen“. Sonst kurbelt er halt weiter in der Heimat. 10 000 Kilometer sind so 2020 schon zusammengekommen, 1800 ist Weiß seit Corona-Beginn gelaufen. Gekrault ist er in dem Zeitraum, nun ja, 1000 Meter. Das sei aber halb so wild. Beim Schwimmen, eh so etwas wie die Hassliebe vieler Dreikämpfer, mache sich der Trainingsrückstand nicht ganz so bemerkbar wie in den beiden anderen Disziplinen: „Da findet man schneller wieder rein.“