Gleich am ersten Spieltag kommt es am Sonntag (6. September), 15.30 Uhr, zum prestigeträchtigen Steverderby zwischen SuS Olfen und dem SC Union Lüdinghausen . Daniel Schürmann , der die Schwarz-Roten gemeinsam mit Ingo Witschenbach coacht, sieht das Team gerüstet – allen Nebengeräuschen zum Trotz. Unser Redaktionsmitglied Florian Levenig hat mit dem Interimstrainer gesprochen.

Wirkt die Trennung von Osman Köse noch nach?

Schürmann: Den Eindruck habe ich nicht. Die Stimmung ist gut, die Jungs freuen sich auf das erste Match nach so langer Pause. Wer das Training leitet oder in Olfen auf der Bank sitzt, ist da fast schon Nebensache.

In der Vorsaison gab es deutliche Siege für die jeweilige Heimmannschaft. Wieso sollte das diesmal anders laufen?

Schürmann: Es stimmt, dass wir 2019/20 – nicht nur in Olfen – auswärts wenig gerissen haben. Allerdings waren die Leistungen in den letzten Wochen vor dem Abbruch sehr ansprechend – daheim wie in der Fremde. Das stimmt mich positiv.

Es gibt keinen Favoriten?

Schürmann: Sagen wir so: Beide Vereine verfolgen eine ähnliche Philosophie, indem sie vor allem auf Eigengewächse setzen. Für Olfen wie für uns kann es nur um den Klassenerhalt gehen – und darum, möglichst früh mit dem Punkten zu beginnen. Vielleicht gelingt das ja beiden Teams.

Und wer soll die Tore für Union schießen? Kein anderes Team hat in der Vorsaison so selten getroffen.

Schürmann: Nils Husken ist, wenn er die nötige Rückendeckung bekommt, für 15 Treffer gut. Ansonsten muss dieser Job eben auf viele Schultern verteilt werden. Ich denke da an Simon Homann oder meinen Sohn Miguel, die bei Standards immer gefährlich sind.

Marius Grewe als Innenverteidiger, Mo Demir an vorderster Front, Niklas Hüser zentral hinter den Spitzen: Gibt es, wie in der Vorbereitung, am Sonntag Überraschungen?

Schürmann: Ja.

Nur ja?

Schürmann: Ja (lacht).

Wie machen sich die A-Jugendlichen?

Schürmann: Alle sind auf einem guten Weg. Ob es einer von den Jungs in Olfen in die Startelf schafft? Abwarten.

Wer fehlt am Sonntag?

Schürmann: Nils Weimer und Kevin Koc sind verletzt. Ansonsten sind alle an Bord.