Gewarnt waren sie, die Spieler des Tischtennis-NRW-Ligisten Union Lüdinghausen . Immerhin hatte der TTV Neheim-Hüsten im ersten Match den stark eingeschätzten SV Brackwede mit 7:5 bezwungen. Und auch bei den Steverstädtern setzte sich der Neuling am Samstag mit 8:4 durch.

„Neheim-Hüsten ist durch die Bank gut besetzt mit zwei 16-jährigen Supertalenten an eins und zwei“, berichtete Stefan Ruprecht (kam für den gesundheitlich angeschlagenen Andreas Langehaneberg zum Einsatz) nach der nicht ganz so überraschenden Heimpleite.

Trotzdem hätte die Partie bei aus Union-Sicht etwas glücklicherem Verlauf ebenso gut 6:6 enden können. Doch Timo Engemann und Marek Kurzepa verloren jeweils ein Einzel in fünf Durchgängen. Auch Ersatzmann Ruprecht war im letzten Match des Abends nicht chancenlos – allerdings war die Begegnung zu dem Zeitpunkt eh entschieden.

Bester Lüdinghauser war wie schon in Spiel eins Timo Engemann. Der auch erst 19-Jährige entzauberte in einem tollen Match mit „Ballwechseln auf höchstem Niveau“ (Ruprecht) TTV-Wunderkind Bastian Steeg in drei Sätzen. Union:Kiehl 1:1, Engemann 1:1, Weritz 1:1, Jüdt 1:1, Kurzepa 0:2, S. Ruprecht 0:2