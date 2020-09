Zweiter Sieg im dritten Spiel – und der fiel sogar deutlicher aus als erwartet: Mit 6:2 hat sich Badminton-Regionalligist Union Lüdinghausen 2 am Wochenende beim Gladbecker FC durchgesetzt. Trainer Rachmat Hidajat hatte vor dem vermeintlich engen Match an den Teamgeist seiner Truppe appelliert. Und der Aufruf fruchtete laut Frederik Stegemann : „Jeder hat vollen Einsatz gezeigt.“

Allen voran Eva Janssens. Die gelernte Paarspielerin setzte sich im Einzel gegen die Gladbeckerin Sarah Bergedick souverän durch und glänzte auch im Doppel an der Seite von Lena Seibert . Überdies habe die Ex-Nationalspielerin das Mixed Stegemann/Seibert exzellent gecoacht, lobte der Mannschaftssprecher. Für ihn selbst sei es eine besondere Bestätigung gewesen, nach achtmonatiger Verletzungspause einem so starken Duo wie Steffen Hohenberg und Miriam Mantell die Stirn zu bieten. Mit 13:21, 21:11 und 21:19 entschieden die beiden Lüdinghauser das umkämpfte Match für sich.

Weniger Mühe hatten Stegemann und Jan Kemper, um ihr Doppel in zwei Sätzen zu gewinnen. Gleiches gelang Kemper im zweiten Einzel gegen Maik-Oliver Abels. Ebenfalls in Gladbeck erfolgreich: Robin Victor. Die Nummer drei der Lüdinghauser bezwang Maximilian Große-Kreul mit 2:1. In die dreiwöchige Ligapause gehen die Lüdinghauser mit dem guten Gefühl, in der neuen Spielklasse konkurrenzfähig zu sein. Obschon das vorrangige Ziel der Klassenerhalt bleibe, hält Stegemann einen Platz „im oberen Mittelfeld“ für durchaus erreichbar.