Der ganz große Wurf? Philipp Horstmann chancenreich

2018 wurde Philipp Horstmann , Discgolfer aus Lüdinghausen, DM-Vierter in der Juniorenklasse. 2019: dasselbe Resultat. Ein tolles Abschneiden, keine Frage. Aber man würde ja schon gern mal nicht unmittelbar neben, sondern direkt aufdem Podest landen. Womit Horstmanns Ziel bei den nationalen Titelkämpfen, die in diesem Jahr in Salzgitter ausgetragen werden und am heutigen Donnerstag (10. September) beginnen, ziemlich klar umrissen ist.

„Platz drei oder besser wäre schon schön“, erklärt der Youngster. Was sich im Übrigen mit den Vorleistungen deckt, Horstmann ist im Harz an Position drei gesetzt. Zuletzt, bei Turnieren in Rüsselsheim und Helmstedt, deklassierte er die teils internationale Konkurrenz – zwei Mal Rang eins. Ob er also in den kommenden Tagen zum ganz großen Wurf ansetzt? Der Cani-Schüler wiegelt ab: Joris Richter (Peine), in Salzgitter top-gesetzt und an der Schwelle zum Profitum, sei „an einem guten Tag fast nicht zu schlagen“. Ansonsten aber gebe es kaum einen Teilnehmer, den er fürchten müsse und in der Vergangenheit nicht schon in die Schranken gewiesen hätte.

Üben vor der Haustür

Woher die jüngste Leistungsexplosion des Steverstädters kommt? „Ganz klar der eigene Parcours.“ Früher musste Horstmann in Lünen oder andernorts üben, inzwischen kann er das quasi vor der Haustür, auf der Wiese hinterm Berufskolleg, tun. Zuletzt hat er auf den neun Bahnen des DG Lüdinghausen täglich das Putten trainiert. Muss man sich wie beim Golfen vorstellen. Nur dass der Ball nicht im Loch, sondern die gewölbte Scheibe in Körben versenkt wird.

Auch auf die Zielannäherung komme es an. Bis zu 140 Meter weit schleudert der junge Mann das Spielgerät („reine Technik“) – über Wassergräben, Mulden und andere Hindernisse hinweg. Oder zwischen Bäumen hindurch. Der DM-Kurs gilt als besonders anspruchsvoll. Wind, egal woher der weht, mag Horstmann nicht. „Aber das geht fast allen Spielern so. Die Flugbahn ist dann nahezu unberechenbar.“

Gestern hat sich der 16-Jährige, begleitet von Mama und Papa (Vereinschef Bernd Horstmann) auf den Weg nach Niedersachsen gemacht. Heute, 15 Uhr, steht die erste von maximal vier Runden an, am Sonntag, 10 Uhr, steigt das große Finale. Am vergangenen Wochenende hat Horstmann junior, quasi im Vorbeigehen, die DG-Klubmeisterschaft gewonnen. Die Form scheint zu stimmen.

Keine Profilaufbahn

Was es in Salzgitter – neben Ruhm, Ehre und dem Siegerpokal – zu gewinnen gibt? Die Preisgelder sind hierzulande trotz wachsender Popularität dieser Nischensportart ziemlich mickrig. Mal habe er als Sieger einen Pulli bekommen, mal zwei Shirts. In den Staaten ist das anders. Die Besten der Zunft sollen im Jahr sechsstellig verdienen, vor allem dank üppig dotierter Sponsorenverträge. Für den jungen Lüdinghauser eher kein Anreiz: „Dafür musst du dich in den USA jede Woche auf allerhöchstem Niveau beweisen.“ Discgolf praktiziert Horstmann, der nebenbei für Union Lüdinghausen Basketball spielt und schon „fast alles außer Fußball ausprobiert“ hat, in erster Linie, „weil’s Spaß macht“.