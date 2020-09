Hauptsache für Union – Niklas Hüser hört auf sein Herz

Der Gedanke, Niklas Hüser könnte am Sonntag statt des gewohnten schwarz-roten Jerseys das grüne Auswärtstrikot des FC Nordkirchen tragen, ist – zumindest für eingefleischte Union-Anhänger – schwer zu ertragen. Doch so abwegig es aus deren Sicht klingen mag: Die Möglichkeit bestand. Und wer, außer Menschen, die dem FCN nicht wohlgesonnen sind, hätte es dem jungen Mann verdenken sollen? Statt immer nur gegen den Abstieg zu spielen, hätte Hüser sich die Tabelle zur Abwechslung mal von oben begucken können. Er saß dann mit Mario Plechaty, dem neuen Coach in der Schlossgemeinde, sowie den FCN-Verantwortlichen beisammen, hörte sich an, was die zu sagen hatten, und entschied sich – „nicht gegen Nordkirchen, sondern für Union“.

Hüser hat, so die Kurzform, auf sein Herz gehört. Es hätte sich am Ende womöglich doch falsch angefühlt, die Seiten zu wechseln. Trotz seiner erst 23 Jahre ist er ja ein Lüdinghauser Urgestein, der Westfalenring seit Kindertagen die sportliche Heimat. „Mein Bruder Florian kickt in der Ersten, demnächst stößt mein Cousin, Moritz Ruprecht, dazu. Außerdem spielen viele Kumpels bei Union. Ich fühle mich wohl hier, die Trainer und die maßgeblichen Personen im Umfeld haben mir immer das Vertrauen geschenkt.“

Großer Rückhalt im Verein

Grundsätzlich könne er sich schon vorstellen, „irgendwann mal“ höher zu kicken. Nur eben nicht jetzt. Und vielleicht nicht gerade beim Erzrivalen. Daniel Schürmann hat Hüsers Entscheidung pro Union logischerweise begrüßt: „Auch wenn wir übers Kollektiv kommen und das Leistungsgefälle innerhalb der Mannschaft eher klein ist: Niki zählt zu jenen Spielern, die wir nicht ersetzen können.“ Daher habe er ihn vor sechs Tagen in Olfen auch nicht ausgewechselt (obwohl Hüser selbst einräumt, „dass ich ein ziemlicher Ausfall war“).

Er läuft ja, gefühlt, nicht nur die 100 Meter unter zehn Sekunden (mit Ball). Ihn zeichnen auch seine blendende Technik und, zunehmend, die gute Übersicht aus. Weshalb Ex-Coach Tobias Tumbrink den Flügelflitzer bereits 2019/20 manches Mal zentral hinter den Spitzen agieren ließ. Wo er selbst sich am liebsten sieht? „Gute Frage. Auf der Bahn kann ich meine Schnelligkeit ausspielen. Als Zehner hast du mehr Verantwortung, womit ich grundsätzlich kein Problem habe.“ Und in Olfen? „Habe ich mir vielleicht zu viel vorgenommen. Wenn ein, zwei Sachen nicht klappen, geht der Kopf noch zu schnell runter.“ Welche Position er am Sonntag bekleidet? Linker Flügel? Rechter Flügel? Sechser? Hängende Spitze? Egal. Hauptsache für Union.