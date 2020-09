Zweites Spiel, zweiter Sieg – und ein Match, „dass wir in der Vorsaison nicht gewonnen hätten“, so Mahmoud Abdul-Latif nach dem 3:2 (0:0) des Fußball-A-Ligisten Fortuna Seppenrade bei der TSG Dülmen 2. Womit der Coach auf die vielen Punkteteilungen 2019/20 anspielte.

Auch am Sonntag wäre die Partie um ein Haar ohne Sieger zu Ende gegangen, 2:2 stand es bis in die Schlussminute. In der vergangenen Spielzeit hätten sich die Schwarz-Gelben womöglich mit einem Zähler begnügt, in der laufenden sind die Ansprüche andere. Jonas Höning und Bastian Blechinger eroberten den Ball und leiteten ihn zu Finn Arns weiter, der cool vollstreckte.

Zuvor hatte der Angreifer bereits das 2:2 erzielt und das 0:1 (54./Blechinger) vorbereitet, aber weitere drei Großchancen ungenutzt gelassen. Trotzdem wäre es ein lockerer Sieg geworden, „hätten wir nicht fünf Minuten komplett abgeschaltet“, so Abdul-Latif. Prompt trafen die Gastgeber zwei Mal.

Fortuna: Hegemann – Tüns (63. Höning), Holtermann, Autering, Thiering – Wischnewski, Blechinger (90. Hülsbusch) – Ernst (71. Hülk), T. Harder, J. Harder (83. Prumann) – Arns. Tore: 0:1 Blechinger (54.), 1:1 Langener (66.), 2:1 Engbers (68.), 2:2/ 2:3 Arns (74./90.).