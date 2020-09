Nicht im Wilden Westen, sondern am Rhein gibt‘s die meisten Cowgirls. Diesen Eindruck konnte bekommen, wer am Wochenende die Reitanlage in Ondrup aufsuchte, um sich dort die Landesmeisterschaften Rheinland im Westernreiten anzuschauen. Wie berichtet, war der austragende Verband wegen Corona nach Seppenrade ins Münsterland ausgewichen.

Tatsächlich waren dort weit mehr Frauen als „Cowboys“ im Sattel. „Frauen dominieren beim Westernreiten, außer beim Reining“, so Kirsten Salveter , die erste Vorsitzende des Verbandes. Auch die Zuschauer waren in der Regel weiblich – und meist vom Fach. So wie die 18-jährige Paula (die ihren Nachnamen nicht nennen wollte) aus Leichlingen. Sie sei selbst Westernreiterin seit Kindertagen, momentan seien ihre Pferde aber krank. In Seppenrade sei sie, um ihrer Schwester und ihren Freunden im Parcours zuzusehen.

Dort ging gerade das Ranch Riding über die Bühne, eine im Vergleich zum Reining für Laien optisch eher unspektakuläre Disziplin. Wenn auch tatsächlich anspruchsvoll: „Er hat gut auf meine Hilfen mit Zügeln und Beinen reagiert, wobei den Richtern die Hilfen möglichst nicht auffallen sollen“, erklärt Jana Motz, nachdem sie mit ihrem Wallach Ses Topsail Rooster eine der Ranch-Riding-Teilwettbewerbe gewonnen hatte.

Dass Corona die äußeren Turnierbedingungen mitdiktierte, fiel kaum auf. Weil sich die Zuschauer großzügig über das Gelände verteilten, waren weit mehr Westernhüte als Schutzmasken zu sehen. Unmittelbar am Parcours saßen dicht gedrängt vier Damen und Herren, die Hüte wie auch Masken trugen. Keine Bankräuber in Dodge City, sondern die Turnierrichter mit ihren assistierenden Ringstewards, die die Ergebnisse aufschrieben. Also alles friedlich, beidseitig übrigens: „Das sind sehr freundliche Menschen, die Seppenrader“, bilanzierte eine zufriedene Mitorganisatorin Salveter.