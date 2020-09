Die Bezirksligasaison startet für Union Lüdinghausen alles andere als gut. Gegen den TuS Stockum gerieten die Hausherren früh in Rückstand und verloren am Ende 2:4 (0:3). Nach vier Spielen steht die Mannschaft von Trainerduo Daniel Schürmann und Ingo Witschenbach noch ohne Punkt da.

Die Gäste aus Stockum kamen gut rein in die Partie und spielten gefährliche Steilpässe auf die schnellen Stürmer. Nach elf Minuten der Führungstreffer durch Michalis Kakoulidis, der trocken aufs kurze Eck abschloss.

Eine desaströse erste Halbzeit entwickelte sich, in der für die Hausherren nichts zusammenlief. Anstatt die harte Zweikampfführung der Stockumer anzunehmen, wurden die Unionisten schnell hektisch am Ball. Blinde Pässe – oft in den Fuß des Gegners – in der eigenen Spielfeldhälfte luden die Gäste immer wieder zu schnellen Angriffen ein. Von einer möglichen Verunsicherung aus den drei vorherigen Niederlagen wollte das Trainerduo nicht sprechen.

Ugnius Motiejunas (35.) und Daniel Bittorf (44.) schraubten die Führung noch in Halbzeit eins auf 3:0 hoch. Generell machte Stockum ein gutes Spiel. Mit viel Ruhe am Ball hielten die Aufbauspieler ihren Kopf hoch und fanden so fast immer eine Anspielstation.

Nach Wiederanpfiff sah man jedoch eine andere Lüdinghauser Mannschaft – eine, die Mut für die kommenden Aufgaben macht. Mit mehr Druck und Leidenschaft wurde dann verteidigt und angegriffen. Nils Husken traf sogar noch doppelt, doch das zwischenzeitliche 1:4 durch Bittorf setzte dem Spiel den Deckel drauf. Dennoch, „in der zweiten Halbzeit haben wir unser normales Gesicht gezeigt“, sagte Schürmann nach der Partie – und dieses Gesicht macht Hoffnung auf bessere Resultate in der Zukunft.

Union: Barenberg – Voll (46. Heck), Schürmann, Homann, Krüger – Martel, Roters, Husken, Grewe (31. Camara) – Weimer (75. M. Schmidt), N. Hüser (90. S. Schmidt). Tore: 0:1 Kakoulidis (11.), 0:2 Motiejunas (35.), 0:3 Bittorf (44.), 1:3 Husken (57.), 1:4 Bittorf (65.), 2:4 Husken (90+2/FE.).